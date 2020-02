La hermana de uno de los detenidos acusados de matar a un niño y de violar a su madre en una playa de la localidad santacruceña de Puerto Deseado, aseguró este lunes que su hermano, Omar Alvarado, intentó asesinar a su hijo en enero último en la misma cueva donde abusó de la mujer el pasado jueves.

“Mi hermano (Omar Alvarado) quiso matar a mi hijo en la misma cueva hace aproximadamente un mes y medio”, afirmó Rosalía en diálogo con la radio FM Desire 101.7.

La mujer dijo que su hermano intentó matar a su hijo de 21 años a golpes en la cabeza provocados con una piedra, de la misma manera que fue asesinado el niño de 4 años el jueves último.

Según las fuentes de la investigación, Omar Alvarado (24) estuvo demorado por ese hecho algunas horas por orden del juez de Puerto Deseado Oldemar Villa, acusado del delito de "homicidio en grado de tentativa", aunque luego fue liberado.

Rosalía aseguró que fue ella misma quien volvió a denunciar a su hermano cuando se enteró de que una mujer había sido violada y su hijo de 4 años asesinado.

“Cuando fui a hacer la denuncia -de la agresión a su hijo- y a pedir ayuda no me hicieron caso y me dieron la espalda”, resaltó.

La mujer señaló que se encontraba de viaje cuando se enteró de lo sucedido en Puerto Deseado y que identificó a su hermano luego de ver el identikit confeccionado por testigos del hecho.

En su relato, Rosalía expresó que el sábado, cuando regresó a su hogar, le preguntó a su cuñada dónde estaban sus perros y ella le contestó que se los había llevado Omar, su hermano. Al regresar uno de los perros, la mujer observó que el animal estaba ensangrentado.

“Mi corazón dijo que era él”, indicó la mujer en relación al autor del crimen del niño y la violación de su madre.

Nunca pensé en encubrirlo. Hice lo que tenía que hacer

“Nunca pensé en encubrirlo. Hice lo que tenía que hacer”, dijo la mujer, tras lo cual agregó: “Gracias a mi esto no quedó impune porque -el niño asesinado- podría haber sido mi nieto”.

La hermana de Omar aseguró que “si se quedaba callada” este caso iba a quedar impune “como todos los casos que pasaron en Puerto Deseado”.

Por último, reveló que vive con miedo ante distintas amenazas que recibió por parte de vecinos que dicen que quieren lincharla y por los pedidos para que abandone la ciudad.

Hoy al mediodía, la víctima que fue brutalmente abusada mientras paseaba con su hijo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento al menor de 16 años aprehendido por el caso, según confirmaron fuentes cercanas al expediente a Infobae. El procedimiento se llevó a cabo en el Juzgado de Puerto Deseado que entiende en el expediente, a cargo del doctor Oldemar Villa. Horacio Quinteros es el fiscal del caso.

El menor fue arrestado la semana pasada en Caleta Olivia y fue implicado en el hecho junto a Oscar Omar Alvarado, el hombre de 33 años oriundo de Puerto Deseado que confesó el crimen y que tiene fuertes antecedentes. Por el momento, se desconoce su participación exacta en el crimen: todavía no fue formalmente imputado. (Fuente: Infobae)