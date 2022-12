Los motivos del éxito de los juegos de la ruleta son tan interesantes como variados. Es por ello que hemos decidido dedicarles unas líneas abordando, de una forma profesional y certera, tanto sus orígenes como las razones de su reciente proliferación.

El origen de la ruleta

La verdad es que fechar la creación de la ruleta es algo realmente erróneo. No en vano, el juego más popular dentro de la oferta online de los casinos debe su existencia a una mezcla de algunos de los juegos que se llevaban a cabo en Europa entre los siglos XVI y XVIII. No obstante, si que es cierto que el primer testimonio escrito de algo parecido a una ruleta se remonta ni mas ni menos que al periodo grecorromano. Logrando erigirse como la primera forma de juego de la antigua Roma.

Un éxito bien sustentado

Las razones del éxito del juego de la ruleta atienden a dos cuestiones fundamentales: su simplicidad y accesibilidad. Una bola que cae de la rueda de la ruleta y diversos jugadores con la tarea de adivinar donde caerá. Ni más, ni menos. Y puede que, precisamente, en dicha sencillez resida gran parte de su encanto.

Y la consecuencia de todo lo anterior es clara. No en vano, su crecimiento exponencial durante los últimos años ha hecho que represente cerca del 20% del mercado del juego en multitud de países europeos y latinoamericanos.

Se adapta a todo tipo de jugadores

No solo hablamos de una cuestión de sencillez y simplicidad. La ruleta es un juego cuyo éxito también radica en su versatilidad. No en vano, nos permite adaptar las apuestas a nuestro presupuesto o preferencias personales. Por no mencionar que es perfecta para principiantes, ya que permite jugar a nuestro ritmo mientras asimilamos sus normas. Algo que hace que se imponga frente a otras propuestas mucho menos flexibles y más cuadriculadas.

El empujón online

Internet ha sido un excelente revulsivo para los juegos de ruleta. No en vano, las retransmisiones televisadas en riguroso directo o los crupieres online se han erigido como alternativas mucho más cómodas e igualmente fiables y seguras.

Prueba y aprueba

¿Estás pensando lanzarte a la ruleta? A pesar de sus evidentes virtudes os recomendamos, como en casi todos los juegos, aprovechar los modos de prueba gratuitos antes de comenzar a apostar. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante la mejor forma de ganar experiencia.



Un juego con mucho pasado, presente y futuro

Hablar de la ruleta es hacerlo, como ya ha quedado demostrado en este texto, de uno de los juegos de azar por excelencia de todos los casinos. Tanto tradicionales como online. Y esto es así debido a todas las ventajas que hemos comentado unas líneas más atrás. Para más inri se trata de un juego realmente divertido y desafiante.

No obstante, como consejo final, os recomendamos jugar con cabeza y responsabilidad. Y no, nunca apostéis cantidades que no nos podéis permitir.