En el universo de las redes sociales y el espectáculo internacional, Antonela Roccuzzo se ganó un lugar propio mucho más allá de ser la esposa de Lionel Messi. Con su perfil bajo, carisma y estilo, la empresaria rosarina se transformó en una figura querida y seguida por millones, que la acompañan tanto en sus proyectos laborales como en sus hobbies y su vida familiar. Esta vez, sorprendió a todos al revelarse, una vez más, como una verdadera fanática: en su paso por Nueva York, Antonela se dio el gusto de cumplir uno de sus sueños y fue a ver la obra teatral de Harry Potter.

Aprovechando su estadía en la ciudad que nunca duerme, Antonela eligió disfrutar de una función de Harry Potter y el Legado Maldito, la exitosa secuela teatral que sigue la historia de Severus Potter, hijo del famoso mago, y de Scorpius Malfoy. Con la emoción a flor de piel, la rosarina compartió en sus historias de Instagram una foto de las entradas a su nombre y escribió: “Noche soñada”.

Minutos más tarde, Antonela publicó otra imagen, esta vez mostrando las afueras del Lyric Theatre, donde se lleva a cabo la obra. El teatro, iluminado y lleno de fans, fue testigo del fanatismo de Roccuzzo por el mundo creado por J.K. Rowling. Su pasión por la saga no es nueva: la empresaria lleva años compartiendo referencias, decoraciones y hasta festejos temáticos inspirados en Harry Potter, una pasión que comparte con Oriana Sabatini, entre otras celebrities.

La esposa de Paulo Dybala destacó en reiteradas oportunidades su fanatismo por la saga y en noviembre pasado asistió al debut de Tom Felton como Draco Malfoy en el escenario, dejando claro que el universo de Hogwarts está bien alto en sus preferencias.

Esta no es la primera vez que Antonela exterioriza su amor por el joven mago y su mundo. En febrero pasado, durante la celebración de su cumpleaños, eligió una ambientación especial para el festejo: la temática de Harry Potter se apoderó de la decoración y de los detalles, como se pudo ver en la foto familiar que compartió en Instagram junto a Messi y sus tres hijos. El salón estaba repleto de referencias a la saga, desde el famoso “sombrero seleccionador” hasta los colores y escudos de las casas de Hogwarts.

El vínculo de Antonela con Harry Potter va más allá de la nostalgia: es una pasión familiar. En una entrevista con la revista Haute Living en octubre de 2024, la rosarina confesó: “Soy una gran fanática de la lectura; Harry Potter es mi favorito. También disfruto armar sets de bloques, tenemos una colección en casa. Y, por supuesto, pasar tiempo con mi familia”. Esa afición por los libros y el universo mágico la comparte con sus hijos, quienes crecieron rodeados de historias y juegos inspirados en los personajes de Rowling.

A lo largo de los años, fue común ver a Thiago, Mateo o Ciro Messi luciendo prendas y accesorios vinculados a la saga. En 2019, durante los festejos de Carnaval, los tres se disfrazaron de magos, y ese mismo año Antonela mostró con orgullo a su hijo Mateo jugando con el “sombrero seleccionador”, emulando la ceremonia de Hogwarts. Las referencias a Harry Potter se repiten en Halloween, cumpleaños y hasta en la decoración cotidiana del hogar familiar, donde los sets de Lego y los libros ocupan un lugar privilegiado.

El fanatismo de Antonela por el joven mago suma otra faceta a su perfil público, que combina el glamour de los eventos internacionales con la calidez de los momentos familiares. Su capacidad para compartir intereses genuinos, lejos del marketing o la pose, la acerca aún más a sus seguidores, que se ven reflejados en sus pequeños rituales y pasiones.