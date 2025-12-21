Luego de atravesar fuertes dolores abdominales, Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde le realizaron una cirugía a causa de apendicitis. En horas de la noche, la institución emitió el primer parte médico donde se afirmó que la ex mandataria evoluciona de manera favorable.

Luego de la cirugía realizada, el Sanatorio Otamendi emitió un comunicado donde informó que Cristina Fernández de Kirchner “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”.

De esa manera, se remarcó que “la paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada".

Tras la operación, el comunicado firmado por la doctora y directora médica de la institución; Marisa Lanfranconi informó que la ex mandataria está “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

La operación, que se realizó luego de que los médicos consideraran necesario trasladarla desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, resultó exitosa según informaron fuentes cercanas a la exmandataria a Infobae. Este episodio se produce en un contexto marcado por la reciente confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, así como la imposición de medidas de control adicionales, como el uso de una tobillera electrónica y restricciones en las visitas.

Durante la tarde y noche del sábado, numerosos militantes se congregaron en las inmediaciones del Sanatorio Otamendi para expresar su apoyo a Cristina Kirchner, portando carteles y pancartas. Entre las primeras banderas que se desplegaron frente al centro médico, destacó una con la consigna: “Nunca caminarás sola”. La presencia de seguidores en el lugar reflejó el impacto político y social que sigue generando la figura de la ex presidenta, quien actualmente tiene setenta y dos años.

El traslado de Cristina Kirchner se produjo después de que profesionales de la salud acudieran a su domicilio en San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario tras la condena en la causa conocida como “Vialidad”. Tras una evaluación inicial, los médicos determinaron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en un centro especializado.

El Sanatorio Otamendi es un establecimiento de confianza para la exmandataria, quien ya había sido atendida allí en ocasiones anteriores. En 2021, fue sometida a una histerectomía en esa misma clínica, y en 2013 fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar. Además, en distintas oportunidades, permaneció internada en centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires por patologías de menor gravedad.

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner se agravó recientemente cuando, el 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que la condenó por defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. La sentencia, que quedó firme, incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta semana, la Corte Suprema también ratificó la obligación de que la ex presidenta utilice una tobillera electrónica, rechazando los recursos presentados por su defensa.

En el fallo firmado el jueves, los jueces del máximo tribunal resolvieron: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazar lasin limine recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Suprema Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti; II) Desestimar por falta de fundamentación autónoma el recurso de apelación dirigido contra la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y III) En lo restante, declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en estos autos”.