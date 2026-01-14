En la tarde del martes, el secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, recibió a la cúpula directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos. El encuentro, solicitado previamente por el sindicato, tuvo como ejes centrales la situación salarial, la estabilidad laboral y el cumplimiento de acuerdos previos.

Urgencia salarial y paritarias

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, fue tajante al finalizar el encuentro: “Lo principal fue plantear la recomposición salarial”. El dirigente subrayó que el atraso y el congelamiento de los haberes representan la mayor preocupación del sector público.

“Si bien el tema de las recategorizaciones es importante, el problema real es si los trabajadores y trabajadoras pueden seguir aguantando más de ocho meses sin una recomposición”, sentenció Muntes, haciendo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Denuncias por contratos y recategorizaciones

Otro punto de conflicto abordado fue la no renovación de contratos que vencieron el pasado 31 de diciembre. Desde el gremio denunciaron que esta medida afecta mayoritariamente a afiliados y afiliadas de ATE, lo que calificaron como una “clara política de persecución sindical”.

En cuanto a las recategorizaciones, Muntes explicó que solicitaron precisiones oficiales tras haber tomado conocimiento de avances administrativos realizados de manera unilateral. “Buscamos respuestas porque supimos de movimientos en el área sin que nuestro gremio fuera convocado”, detalló.

Representación gremial

Además de Muntes, la comitiva de ATE estuvo integrada por:

Mariana Luján (Secretaria Administrativa)

(Secretaria Administrativa) Pedro Zuchuat (Secretario de Formación)

(Secretario de Formación) Esteban Olarán (Secretario de Interior)

(Secretario de Interior) Julio Luján (Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo)

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Trabajo brinde una respuesta formal a los puntos planteados, en un contexto de creciente tensión por la falta de convocatoria al diálogo paritario.

Fuente: APFDigital