La segunda noche de los Corsos Populares Matecito en Gualeguaychú tuvo como ganador del desfile de mascaritos a "La Cata Bailantera", valorada por su creatividad, humor y espíritu carnavalero. La celebración mantiene su esencia tradicional y comunitaria, con amplia participación del público.

El desfile de mascaritos representa una de las tradiciones más antiguas del carnaval local. Los participantes recorren el corso con máscaras y disfraces, interactuando con el público a través de bromas y juegos que reflejan el costado más popular de la fiesta. La inscripción se realiza semana a semana a través de la planilla disponible en https://gualeguaychu.gov.ar/corsos

La tercera noche, prevista para el próximo, contará con la participación de la comparsa infantil "Pasión de Carnaval" de Larroque. La agrupación, formada por niños de 8 meses a 14 años, ofrece espectáculos con contenido social y educativo. Este año, la propuesta titulada “Río” aborda el cuidado de la naturaleza, el tráfico ilegal de animales y el peligro de extinción de diversas especies, integrando música, danza y expresión corporal.

El equipo artístico y técnico de "Pasión de Carnaval" está conformado por Margarita Elena, Clara Martínez y Ariana Gange en dirección general; Juan Pablo Olivera y Laureano De Zan en batucada; Agostina Carboni en coreografía; Guillermina Olivera en música; y Eduardo De Zan, Margarita Elena, Clara Martínez, Ariana Gange, Agostina Carboni, Juan Pablo Olivera y Laureano De Zan en carroza.

Los Corsos Populares Matecito se consolidan como un espacio de encuentro comunitario que promueve la cultura popular y la identidad local.