La seguridad de los chicos al viajar: ¿Cuál es la mejor silla para el tamaño de mi hijo?

En la esquina de San Martín y 3 de Febrero, una de las marcas líderes en el mercado de artículos para bebés y niños te ofrece lo mejor en relación precio – calidad.

Carestino es una empresa joven dedicada a brindar soluciones a las familias a través de artículos para bebés y niños con diseños exclusivos e innovadores.

Ofrece productos de primera calidad (cunas, cochecitos, butacas, mecedoras, juguetes, artículos de baño, etc.) al mejor precio y un servicio de pre y post venta de excelencia los 365 días del año. Peke’s es su revendedor oficial en la ciudad.

Cada cual con su silla especial ¿Para qué?

Para salvarles la vida en caso de accidente. Cuando mamá, papá y el bebé viajan en el auto, aunque no lo sientan, están desplazándose a la misma velocidad que el vehículo y al unísono con él. Pero, en caso de una detención brusca, todo lo que no se encuentra atado dentro del auto seguirá su viaje hacia adelante y sólo se detendrá cuando choque contra algo (puede ser la parte delantera del coche, el parabrisas, el asfalto, etc.). Cualquiera puede haber experimentado una leve sensación de lo que estamos hablando, en cualquier frenada algo fuerte.

a277139f-dc69-44c8-afbd-5e0797419abe.jpg Butaca Denver 360º (0-36kg) Butaca Denver 360º (0-36kg) Cómoda butaca homologada con normas europeas de seguridad ECE R44/04. Ideal para niños hasta 36 kg. (de 0 meses a 12 años aproximadamente) $12.999, hasta 12 cuotas sin interés y 10% de descuento en efectivo

dff92e53-3adb-43c3-ba0d-e5894e589f9c.jpg Butaca Berlín (9 – 36 kg.) Butaca Berlín (9 – 36 kg.) Cómoda butaca homologada con normas europeas de seguridad ECE R44/04. Ideal para niños hasta 36 kg. (de 9 meses a 12 años aproximadamente) $6.999

e72500f1-9b48-4ba6-8703-d7ea346d1cbb.jpg Butaca OSLO (0 – 18 kg.) Butaca OSLO (0 – 18 kg.) Cómoda butaca homologada con normas europeas de seguridad ECE R44/04. Ideal para niños hasta 18 kg. (de 0 meses a 4 años aproximadamente) $6.999

Pero ¿qué sucede en un choque a 50 Km/h?

El auto se frena contra el obstáculo Y los cuerpos de los ocupantes del vehículo, siguen moviéndose hacia adelante a la velocidad que el auto traía hasta ese momento, impulsados por una fuerza enorme, que equivale a 40 veces el peso de cada persona, desplegada en la desaceleración instantánea. Si no están atados, golpearán contra la parte delantera del automóvil y contra el parabrisas. Y los ocupantes de los asientos traseros, si los hubiere, serán impulsados con esa misma fuerza hacia la parte de adelante. Golpearán a los ocupantes delanteros y la parte frontal del vehículo. Más grave aún, todos pueden ser despedidos y ejectados fuera del vehículo, hacia una muerte casi segura, aumentando 6 veces las posibilidades de morir.

Por ello, es importantísimo que los niños mayores y los adultos viajen con los cinturones de seguridad ajustados y los niños más pequeños viajen sujetos en sus sillas especiales, las que se fijan al asiento con el cinturón de seguridad del vehículo y con anclajes que traen los vehículos de fábrica. A estos últimos, por estatura y estructura ósea, los cinturones de seguridad del auto solamente, no los protegen adecuadamente.

Y siempre, los menores de 10 años deben viajar, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional (cada jurisdicción deberá adherir para que sea efectiva) en los asientos traseros y en sus sillas especiales.

Mitos y realidades:

Si usted piensa:

Que el niño en los brazos de su mamá va más seguro, la realidad indica que:

Aún en caso de un choque a baja velocidad el adulto no puede evitar ser desplazado de su asiento, y tendrá la inevitable tendencia a abrir sus brazos para sostenerse en el lugar . Además, la fuerza que se genera en un choque a 50 Km/h equivale a la caída de un cuarto piso. ¿Cree usted que podría amortiguar su caída con los brazos?.

Que los chicos no soportan viajar atados

Los niños pequeños se habitúan con facilidad y viajan más confortables en sus sillas o butacas especiales, o sobre un almohadón los mayorcitos, debidamente ajustados con el cinturón de seguridad. La única condición es, en caso de viajes prolongados, hacer paradas cada 2 horas para que puedan bajar del auto y movilizarse.

Que los sistemas de cinturones no son cómodos

Todos los asientos actuales están diseñados para brindar el máximo confort para grandes y chicos y los asientitos brindan especiales condiciones de comodidad: tienen apoyos laterales, los niños viajan sobreelevados y pueden ver más a su alrededor, sus piernitas descansan sobre formas adaptadas, etc.

Que las sillitas son caras y se usan poco tiempo

Si bien es cierto que hay que hacer un gasto extra, cualquier lesión grave acarrea más gastos, y la vida de los hijos es invalorable.

Mamá embarazada

Debe protegerse a sí misma y al bebé por nacer, usando siempre el cinturón de seguridad, cuidando de colocar la cinta por la pelvis, debajo del abdomen, y la parte superior por arriba del mismo, y la mitad de la clavícula.

Muchos chicos mueren en accidentes de tránsito,

cerca de sus hogares,

en brazos de quienes más los quieren.

Dentro de los vehículos, la mejor manera de demostrar el amor que se les tiene es: