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La Selección Argentina confirmó los números de camiseta para el Mundial 2026
La AFA oficializó la numeración del plantel de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo. Messi llevará la 10 y Dibu Martínez la 23.
La Selección argentina confirmó la numeración oficial que utilizarán sus futbolistas durante el Mundial 2026.
Entre los dorsales más destacados, Lionel Messi llevará la histórica 10, mientras que Emiliano Martínez usará la 23 y Julián Álvarez la 9.
Los números confirmados de la Selección argentina
- 1: Juan Musso
- 2: Leo Balerdi
- 3: Nicolás Tagliafico
- 4: Gonzalo Montiel
- 5: Leandro Paredes
- 6: Lisandro Martínez
- 7: Rodrigo De Paul
- 8: Valentín Barco
- 9: Julián Álvarez
- 10: Lionel Messi
- 11: Giovani Lo Celso
- 12: Gerónimo Rulli
- 13: Cristian Romero
- 14: Exequiel Palacios
- 15: Nicolás González
- 16: Thiago Almada
- 17: Giuliano Simeone
- 18: Nico Paz
- 19: Nicolás Otamendi
- 20: Alexis Mac Allister
- 21: José Manuel López
- 22: Lautaro Martínez
- 23: Emiliano Martínez
- 24: Enzo Fernández
- 25: Facundo Medina
- 26: Nahuel Molina
Messi, Dibu y los dorsales emblemáticos
La nómina mantiene algunos números emblemáticos del ciclo de Lionel Scaloni, con Messi nuevamente como dueño de la 10 y el Dibu Martínez con la 23.
También sobresalen la 7 para Rodrigo De Paul, la 11 para Lo Celso y la 22 para Lautaro Martínez.
Cronograma de actividades de la Selección
La AFA informó además el cronograma oficial de actividades de la Selección argentina en Kansas, que será actualizado de manera diaria con entrenamientos, conferencias de prensa y otras acciones vinculadas al equipo.
Para este martes 2 de junio está previsto un entrenamiento desde las 18 en el Compass Minerals National Performance Center, a puertas cerradas para los medios.
En tanto, el miércoles 3 de junio habrá una nueva práctica desde las 17.30 en el mismo predio, con acceso a la prensa durante los primeros 15 minutos.
La AFA indicó que los periodistas que quieran cubrir presencialmente esa jornada deberán completar un formulario oficial y presentarse en el estacionamiento SKC – Red Lot, desde donde serán trasladados en bus hasta el centro de entrenamiento.
Además, se informó que la carpa de prensa para medios acreditados por FIFA en la concentración de la Selección estará habilitada de 8 a 15. Todos los horarios corresponden a la región donde se encuentra el plantel argentino.