La Selección argentina confirmó la numeración oficial que utilizarán sus futbolistas durante el Mundial 2026.

Entre los dorsales más destacados, Lionel Messi llevará la histórica 10, mientras que Emiliano Martínez usará la 23 y Julián Álvarez la 9.

Los números confirmados de la Selección argentina

1: Juan Musso

Juan Musso 2: Leo Balerdi

Leo Balerdi 3: Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico 4: Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel 5: Leandro Paredes

Leandro Paredes 6: Lisandro Martínez

Lisandro Martínez 7: Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul 8: Valentín Barco

Valentín Barco 9: Julián Álvarez

Julián Álvarez 10: Lionel Messi

Lionel Messi 11: Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso 12: Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli 13: Cristian Romero

Cristian Romero 14: Exequiel Palacios

Exequiel Palacios 15: Nicolás González

Nicolás González 16: Thiago Almada

Thiago Almada 17: Giuliano Simeone

Giuliano Simeone 18: Nico Paz

Nico Paz 19: Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi 20: Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister 21: José Manuel López

José Manuel López 22: Lautaro Martínez

Lautaro Martínez 23: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez 24: Enzo Fernández

Enzo Fernández 25: Facundo Medina

Facundo Medina 26: Nahuel Molina

Messi, Dibu y los dorsales emblemáticos

La nómina mantiene algunos números emblemáticos del ciclo de Lionel Scaloni, con Messi nuevamente como dueño de la 10 y el Dibu Martínez con la 23.

También sobresalen la 7 para Rodrigo De Paul, la 11 para Lo Celso y la 22 para Lautaro Martínez.

Cronograma de actividades de la Selección

La AFA informó además el cronograma oficial de actividades de la Selección argentina en Kansas, que será actualizado de manera diaria con entrenamientos, conferencias de prensa y otras acciones vinculadas al equipo.

Para este martes 2 de junio está previsto un entrenamiento desde las 18 en el Compass Minerals National Performance Center, a puertas cerradas para los medios.

En tanto, el miércoles 3 de junio habrá una nueva práctica desde las 17.30 en el mismo predio, con acceso a la prensa durante los primeros 15 minutos.

La AFA indicó que los periodistas que quieran cubrir presencialmente esa jornada deberán completar un formulario oficial y presentarse en el estacionamiento SKC – Red Lot, desde donde serán trasladados en bus hasta el centro de entrenamiento.

Además, se informó que la carpa de prensa para medios acreditados por FIFA en la concentración de la Selección estará habilitada de 8 a 15. Todos los horarios corresponden a la región donde se encuentra el plantel argentino.