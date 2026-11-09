La Selección Argentina confirmó su cronograma de actividades para los amistosos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la última fecha FIFA de 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que los 28 futbolistas convocados por Lionel Scaloni comenzarán a llegar al país este lunes 9 de noviembre, mientras que el primer entrenamiento se realizará el martes en el predio de Ezeiza.

El combinado nacional disputará su primer compromiso el viernes 13 de noviembre, a las 20, frente a Uruguay, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. Posteriormente, el martes 17, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario todavía pendiente de confirmación.

Los encuentros representarán el cierre del calendario internacional para la Albiceleste, que atraviesa una etapa de renovación después del Mundial 2026 y la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Según el cronograma difundido por la AFA, los futbolistas convocados comenzarán a arribar al país durante este lunes, aunque no tendrán actividades oficiales programadas para esa jornada.

El primer entrenamiento del plantel se llevará a cabo el martes 10 de noviembre, desde las 10, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La práctica se desarrollará a puertas cerradas, por lo que no estará permitido el ingreso de periodistas ni del público.

El miércoles 11, los jugadores volverán a entrenarse, esta vez desde las 17. En esa jornada, los medios acreditados podrán presenciar los primeros 15 minutos de la actividad, de acuerdo con la información difundida sobre la planificación del equipo.

La preparación continuará el jueves 12, también a las 17, con una última práctica cerrada antes del encuentro frente a Uruguay.

Ese mismo día, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, aunque la AFA todavía no confirmó el horario.

Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera

El primer compromiso de esta ventana internacional será ante Uruguay, en un nuevo enfrentamiento entre dos selecciones históricas del fútbol sudamericano.

El partido se disputará el viernes 13 de noviembre a las 20, en La Bombonera, escenario elegido para recibir al combinado uruguayo.

La presentación permitirá observar el funcionamiento del equipo que Scaloni viene conformando después de los cambios producidos en el plantel tras la última Copa del Mundo.

Además, será una nueva oportunidad para que los futbolistas jóvenes sumen minutos y continúen su adaptación al seleccionado mayor.

La preparación estará concentrada en las tres jornadas de entrenamiento previstas entre el martes y el jueves, antes del compromiso en el estadio de Boca Juniors.

El segundo amistoso será frente a Costa Rica

Luego del encuentro con Uruguay, la Selección argentina tendrá un segundo compromiso internacional.

El martes 17 de noviembre enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que será su última presentación del año. El horario del partido todavía no fue confirmado oficialmente.

La elección de Córdoba permitirá que el combinado nacional vuelva a presentarse ante el público del interior del país, en un escenario que ya recibió distintos encuentros de la Albiceleste.

Los dos amistosos servirán para que el cuerpo técnico continúe evaluando alternativas y consolide el funcionamiento del plantel de cara a los próximos desafíos internacionales.