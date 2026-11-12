La Selección argentina Sub-18 de futsal superó por 2-1 a Portugal este jueves y se consagró campeona, consiguiendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y sumando así su segunda presea para el equipo.

Con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro, la selección de futsal derrotó a Portugal, que había empatado el encuentro con el tanto de Carvalho. Además, esta presea se sumó a las obtenidas en natación —la de Cecilia Dieleke, también dorada— y a las cuatro de bronce: dos de la propia Cecilia, una de Thiago Carvallo, en judo, y otra del equipo masculino de rugby seven.

La selección dirigida por Mariano Gómez comenzó el cotejo como lo ameritaba, compactándose en defensa y con transiciones rápidas para atacar en velocidad. Esto hizo que a los ocho minutos del primer tiempo, Joaquín Pesl anotara el primer tanto del partido luego de un gran córner ejecutado por el equipo nacional.

En el complemento, el equipo argentino comprendió el juego y defendió muy bien ante los ataques de Portugal. A pesar de esto, Carvalho anticipó una salida nacional y anotó el empate. Pero cuando Argentina se rearmaba, llegó un contraataque fulminante para la Albiceleste y Lorenzo Sampedro volvió a poner el marcador a favor del conjunto que vistió de celeste y blanco, para consagrarse campeón y obtener la medalla de oro.

Esta es la cuarta edición de los Juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional, que debieron realizarse en 2022 y fueron postergados por la pandemia de COVID. Las primeras ediciones fueron Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018 y en esta última, fue la primera en la que participó la disciplina.

El plantel que viajó al torneo estuvo integrado por los siguientes diez jugadores: Santino Sánchez (Camioneros), Thomas Barrios (Camioneros), Agustín Mandaradoni (Kimberley AC), Felipe Colombini (River Plate), Ezequiel Henríques (River Plate), Lisandro Velásquez (Boca Juniors), Enzo López (Boca Juniors), Lorenzo Sampedro (Kimberley AC), Joaquín Pesl (América del Sud) y Valentino Martínez Florio (Estudiantil Porteño).

Fuente: Agencia NA