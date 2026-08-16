Con goles de Axel Barrios y Lorenzo Sampedro, el seleccionado nacional se impuso ante Brasil por 2 a 1 y se quedó nuevamente con el título sudamericano.

Argentina llegó a la final tras quedar en segunda colocación del Grupo B, por detrás de Brasil, que lideró la zona. En semis, el elenco nacional derrotó 2-1 a Venezuela, y el rival hizo lo propio con un contundente 7-0 sobre Paraguay.

Una vez más, el futsal argentino está en la cima. ¡Vamos los pibes!

Fuente: AFA