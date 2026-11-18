La selección argentina cerró el año con una paliza 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Lionel Scaloni dominó el trámite desde el inicio ante un endeble rival con escasa jerarquía en todas sus líneas y justificó la abultada diferencia en el resultado con un brillante Nico Paz, la gran figura de la cancha.

El joven del Como de Italia marcó un doblete para encaminar la goleada. Su primer tanto sucedió antes de completarse el primer cuarto de hora y reapareció a los 38 minutos para defender la pelota contra dos rivales antes de sacudir un potente remate con su pierna inhábil, que se coló en el arco defendido por Patrick Sequeira.

Antes de esa obra de arte, Julián Álvarez había marcado el 2-0 y la Araña completó la faena del equipo en la primera parte con la autoría del 4-0. Ya en la segunda parte, Franco Mastantuono demoró dos minutos desde su ingreso en el entretiempo para imprimir su sello con el 5-0 en el marcador. Alexis Mac Allister anotó el sexto a los 77 minutos y, sobre el final, Mastantuono marcó el segundo tanto de su cuenta personal para el 7-0 final.

Fue el cierre de una excelente noche de la Celeste y Blanca, que dejó atrás la derrota con Uruguay en el inicio de la fecha FIFA y cerró el presente calendario con una sonrisa.

La selección argentina volverá a jugar en la ventana del 22 al 30 de marzo de 2027, aún con rivales a confirmar, en un año que estaría marcado por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.