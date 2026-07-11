La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Suiza, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

La Selección Argentina llega a esta instancia luego del durísimo triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final, en un encuentro donde se recuperó luego de estar con una desventaja de dos goles cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final.

Previamente, en los 16avos de final los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron mucho y necesitaron ir al tiempo extra ante Cabo Verde para imponerse también por 3-2, mientras que en la fase de grupos no habían tenido problemas para vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

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Suiza, por su parte, fue de menor a mayor en este Mundial. Luego de un flojísimo empate 1-1 contra Qatar en su estreno, los dirigidos por Murat Yakin superaron 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá para finalizar como líderes del Grupo D.

Ya en los 16avos de final, no tuvieron problemas para derrotar a Argelia, mientras que en octavos de final le ganaron por penales a Colombia tras igualar sin goles en los 120 minutos.

Este será el tercer enfrentamiento en Mundiales entre Argentina y Suiza, ambos con triunfo para la "Albiceleste". El primer cruce se dio en Inglaterra 1966 y terminó 2-0, mientras que el siguiente fue en Brasil 2014, donde los entonces dirigidos por Alejandro Sabella inclinaron la balanza a su favor recién a los 118 minutos gracias al gol de Ángel di María.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.