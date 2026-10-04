La selección argentina vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, en lo que fue su segundo compromiso amistoso tras la Copa del Mundo. El encuentro, dirigido por el árbitro chileno José Cabero, no presentó equivalencias desde el inicio, ya que el equipo visitante debió presentar una formación compuesta mayoritariamente por jugadores Sub 23 debido a demoras en sus vuelos de conexión.

El dominio del equipo de Lionel Scaloni fue absoluto desde el minuto dos, cuando se sancionó un penal sobre Agustín Giay. A pesar de que Lautaro Martínez falló el remate inicial, logró convertir en el rebote. Poco después, un gol en contra de Diallo y una anotación de Gianluca Prestianni establecieron un 3-0 parcial en apenas 12 minutos de juego.

La superioridad argentina se mantuvo durante toda la primera mitad, periodo en el que también marcaron Nicolás Paz y Julián Álvarez. El arquero burkinés, Razak Guira, fue la figura de su equipo al evitar una diferencia aún mayor. En el complemento, tras una serie de modificaciones, Franco Mastantuono anotó el sexto gol y Giuliano Simeone selló el resultado definitivo en la última jugada del partido.

Este triunfo permitió a la Albiceleste ratificar su buen momento, acumulando 16 victorias en sus últimos 17 encuentros. Además, el amistoso sirvió para que los futbolistas suspendidos cumplieran una fecha más de sanción. La atención del público se centra ahora en el próximo martes, cuando se realice la despedida de Lionel Messi en el mismo escenario frente a Benín.