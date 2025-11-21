El seleccionado argentino femenino de futsal (fútbol sala) tuvo un estreno soñado en el Mundial de Filipinas al imponerse por 6-0 a Marruecos, campeona de África, en el PhilSports Arena de Manila, sede de todos los partidos del torneo. El equipo dirigido por Nicolás Noriega se convirtió así en el primero en ganar un encuentro en la historia de la competencia.

La Albiceleste tardó 14 minutos en romper el cero por la sólida defensa marroquí hasta que Ana Ontiveros abrió el marcador y pasó a la historia como la autora del primer gol en un Mundial femenino de futsal. A partir de ahí, Argentina desató todo su potencial. Agustina Chiesa (15’), Mailen Romero (16’) y Luciana Natta (17’) ampliaron rápidamente la diferencia antes del descanso.

Con el 0-4, el partido quedó encaminado, pero el equipo argentino mantuvo la intensidad en el complemento. Recién iniciada la segunda parte, Lara Villalba marcó el 0-5 a los 20 segundos, y Julia Dupuy selló el 6-0 definitivo a los 28 minutos.

Cuando vuelve a jugar Argentina

La Selección tendrá su segundo compromiso el próximo lunes 24 de noviembre a las 7 (hora argentina) ante Polonia. El conjunto argentino cerrará su participación en la fase de grupos el jueves a las 9.30 ante el anfitrión Filipinas.