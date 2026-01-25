El inicio fue accidentado, a pura incidencia. A los dos minutos, Alex Juárez vio la roja en Perú tras una peligrosa acción en la que dejó el pie levantado, impactando en la humanidad de un rival. Acto seguido, el arquero albiceleste, Nicolás Sarmiento, debió dejar el campo de juego por una molestia física. Lukas Acosta se puso el buzo en su lugar.

El primer golpe llegó con un tremendo remate de media vuelta, Matías Rosa la clavó en el ángulo para el 1-0 transitorio. El ritmo del partido fue de ida y vuelta y ambos arqueros intervinieron para mantener el resultado. Al término de la primera parte, Argentina pudo mantener la ventaja mínima.

En el arranque del segundo tiempo, Argentina madrugó al conjunto peruano y, con un tremendo disparo de Juan Pablo Cuello, puso el 2-0. Pero el conjunto peruano no bajó los brazos. Continuó ordenado e intentó buscar el arco rival. Hasta que lo encontró a través de los pies de Junior Ulloa, quien descontó para mantenerse a tiro.

Los de Lucuix rápidamente volvieron a ampliar el marcador tras una acción colectiva en la que Lucas Granda puso el pie para vencer al arquero y poner el 3-1.

Para cerrar y liquidar el partido, una gran definición de Agustín Plaza de mitad de cancha tras ver al arquero adelantado, marcó el 4-1 final para comenzar la Copa América con el pie derecho.

Los tres títulos de Argentina

El seleccionado argentino alzó tres veces el título del máximo torneo sudamericano, en 2003, en Asunción, en 2015 en Portoviejo, Ecuador, y en 2022, otra vez en Paraguay, en Luque.

Argentina quedó entre las cuatro primeras clasificadas en todas las ediciones, salió subcampeona en siete ocasiones (1992, 1995, 1997, 2000, 2011, 2017 y 2024) e ingresó al podio en tercer lugar en tres oportunidades (1996, 1999 y 2008). En 1998 quedó en cuarto lugar.

Plantel argentino

Cuatro integrantes del plantel actualmente en Asunción se consagraron campeones en 2022: Nico Sarmiento, Lucas Bolo Alemany, Ángel Claudino y Matías Rosa, superando en la fase final a Brasil, en semis, y a Paraguay, en la final.

Los mismos cuatro jugadores fueron además subcampeones en la siguiente edición, 2024, tras perder en la final con Brasil.

Lucas Bolo Alemany fue también campeón en la edición realizada en 2015 en Ecuador.

El plantel elegido por Matías Lucuix para la competencia está integrado por los siguientes catorce jugadores:

1 Nicolás Sarmiento - ASD Roma 1927

12 Lukas Acosta – Peñíscola FS

2 Juan Pablo Cuello – Xota Futbol Sala

3 Dylan Vargas – Riga FC

4 Lucas Bolo Alemany – Napoli Futsal

5 Agustín Plaza – Peñíscola FS

6 Bautista Caso – Pinocho

7 Kevin Arrieta - Pirossigeno Cosenza Futsal

8 Lucas Granda – FC Barcelona

9 Ángel Claudino – Riga FC

10 Agustín del Rey – Córdoba Patrimonio Humanidad

11 Juan Rodríguez - América del Sud

13 Nelson Barrientos – Boca Juniors

14 Matías Rosa – Jaén Paraíso Interior FS