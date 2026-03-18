La Selección argentina hizo oficial el escenario y el rival para lo que será su gran despedida ante el público nacional: jugará ante Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como “La Bombonera”. Este cruce representará el último amistoso previo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Según información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni se disputará el próximo martes 31 de marzo. La confirmación llegó directamente a través de las redes sociales oficiales de la Selección argentina, ilustrada con una gráfica que muestra una imagen de La Bombonera y el capitán Lionel Messi de fondo.

Un dato crucial de la agenda albiceleste es que el partido frente a Guatemala será el único amistoso de la Argentina en esta fecha FIFA. Esto significa que los campeones del mundo llegarán a la defensa del título con un solo partido disputado en este 2026.

El cambio de planes: qué pasó con la Finalissima

Originalmente, los planes de la AFA apuntaban a un compromiso de mayor peso internacional. La Selección tenía pautado enfrentarse el 27 de marzo con España en la Finalissima, la copa oficial que pone frente a frente a los vigentes campeones de América y Europa.

No obstante, el duelo que se iba a disputar en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar quedó finalmente suspendido. La cancelación se debió a la inestabilidad por la guerra en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El antecedente más cercano en La Boca

Para encontrar el registro más reciente del equipo nacional jugando en la cancha de Boca Juniors, hay que remontarse a noviembre de 2024. En aquella oportunidad, por una fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Argentina derrotó por 1-0 a Perú gracias a un gol convertido por el delantero Lautaro Martínez.