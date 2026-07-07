La Selección argentina se enfrentará este martes con Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, con la obligación de mejorar, y mucho, con respecto a lo que fue la actuación frente a Cabo Verde.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, sufrieron muchísimo para ganarle a Cabo Verde en los 16avos de final, en un encuentro que se definió recién en el tiempo extra.



La displicencia en la marca: durante el ciclo Scaloni, la Selección argentina se caracterizó por esa presión asfixiante en cada salida del rival, que le permitía tener siempre la pelota y no darle respiro a ningún oponente.

Sin embargo, en este Mundial la Selección falla y mucho en ese aspecto e incluso se vio superado en cuanto a posesión durante varios tramos de los partidos, principalmente conta Argelia, Austria y Cabo Verde.

Incluso, en los dos goles que hizo Cabo Verde el viernes pasado se pudo haber hecho mucho más en ambas jugadas.

El nivel de los mediocampistas: esto va de la mano con el punto anterior, ya que tanto Alexis Mac Allister, como Enzo Fernández y Rodrigo de Paul están demostrando un muy discreto nivel, a diferencia de lo hecho en Qatar 2022 donde se comían la cancha en todos los partidos.

El lateral derecho: en este sector de la cancha está la gran debilidad de la Selección argentina. Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina llegaron en un muy flojo nivel y no demostraron ningún aspecto positivo en los cuatro partidos que van disputados.

Desequilibrio en ataque: a excepción de Lionel Messi, que a sus 39 años está teniendo el mejor Mundial de su carrera, la Selección argentina no tiene a un jugador que cambie el ritmo en los últimos metros.

En la previa parecía que el encargado de llevar a cabo esta tarea iba a ser Thiago Almada, pero no se logró sacar a un jugador de encima en lo que va del Mundial.

La falta de gol de los nueves: en el Mundial donde los delanteros brillan, la Selección argentina sufre espantoso nivel de sus nueves.

Lautaro Martínez, que en 2022 se excusó con una supuesta lesión en el tobillo, está teniendo nuevamente un Mundial flojísimo y solo le pudo hacer un gol de penal a Jordania.

Julián Álvarez, por su parte, no está demostrando ni el 10% de lo que hizo en Qatar, se muestra impreciso con la pelota y muy lento.

La "Messidependencia": la Selección argentina necesitó más de 10 años para dejar atrás la famosa dependencia de Lionel Messi, pero en este Mundial se volvió a la misma tónica.

Los jugadores buscan constantemente al crack rosarino incluso cuando tienen una opción mejor.

Messi puede ganar partidos, pero para conquistar un Mundial se necesita que todos aporten su grano de arena.

Fuente: NA