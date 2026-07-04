En un partido para el infarto, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se metió en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la Albiceleste le ganó a los africanos, que lo empataron en dos oportunidades por Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral, y avanzó a la próxima ronda, donde se verá las caras este martes desde las 13.00 con Egipto.

A los 28 minutos, Lisandro Martínez controló en el círculo central y metió un brillante pase para Lionel Messi, que controló bárbaro y definió con clase ante Vozinha. Para el arranque del complemento, los caboverdianos salieron más decididos a buscar la igualdad y la encontraron en una buena combinación colectiva que terminó con un preciso remate cruzado de Deroy Duarte.

La Scaloneta fue en búsqueda del segundo pero Vozinha fue imbatible y forzó el alargue. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte en la pelota parada: Licha Martínez capturó un rebote y sacó un zapatazo al colgó al ángulo. Sin embargo, Sindy Lopes Cabral metió un tremendo golazo de antología para el 2-2, que pudo volver a quebrar el Cuti Romero de cabeza tras un córner de Messi.

Fue final 3-2 para la Selección Argentina, que dejó todo y logró la clasiicación a los octavos de final del Mundial 2026, donde este martes a las 13.00 enrentará a Egipto, que dejó afuera por penales a Australia.

Fuente: TyC Sports