DE CARA AL LUNES
La Selección Argentina viajará por la tarde a Dallas para concentrarse para el partido con Austria
La Albiceleste se entrenará al mediodía en Kansas y luego partirá a la ciudad texana. También está prevista una conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
La Selección argentina se entrenará a las 13 de este domingo (hora de la Argentina) en Kansas por última vez antes del duelo ante Austria.
A las 16.30 de la Argentina, la Albiceleste partirá rumbo a Dallas para concentrar.
A las 20.45, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa junto a un futbolista del plantel que todavía no fue definido.
Para el partido ante Austria, el entrenador podría hacer dos cambios: Molina por Montiel y la duda entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Fuente: TN
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