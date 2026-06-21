La Selección argentina se entrenará a las 13 de este domingo (hora de la Argentina) en Kansas por última vez antes del duelo ante Austria.



A las 16.30 de la Argentina, la Albiceleste partirá rumbo a Dallas para concentrar.



A las 20.45, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa junto a un futbolista del plantel que todavía no fue definido.



Para el partido ante Austria, el entrenador podría hacer dos cambios: Molina por Montiel y la duda entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Fuente: TN