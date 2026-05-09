La Selección de Gualeguaychú participará esta semana del Torneo de Selecciones Norte B, organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), que se disputará en el Estadio Polideportivo Municipal “Ernesto Finito Gehrmann” de la ciudad de Posadas (Misiones) y reunirá a ocho equipos.

El combinado local viajará en las primeras horas de este domingo rumbo a la provincia mesopotámica e integrará la Zona B junto a Sáenz Peña, Concepción (Tucumán) y Paraná.

El debut será este lunes ante el seleccionado chaqueño. Luego enfrentará el martes a Concepción (Tucumán) y cerrará la fase de grupos el miércoles frente a Paraná. Los dos primeros encuentros se jugarán desde las 18 horas, mientras que el tercero está programado para las 16.

En la Zona A competirán Posadas (anfitrión), San Rafael (Mendoza), Mar del Plata y Misiones Interior.

Sibelli, Perovich y Tellechea exhibieron las camisetas que usará el equipo en el torneo.

En diálogo con Ahora ElDía, el entrenador Felipe Espino señaló que el objetivo del equipo es alcanzar las semifinales —a las que clasificarán los dos primeros de cada grupo—, aunque remarcó que Sáenz Peña y Paraná serán rivales exigentes, mientras que de Concepción no cuenta con demasiadas referencias.

El plantel de Gualeguaychú está integrado por Carlos Perovinch (Defensores del Oeste) y Nahuel Fariña (Tigre) como arqueros; y los jugadores Matías Imas, Exequiel Sansón y Gastón Verón (Defensores del Oeste); Agustín Pérez, Thomas Taffarel y Lucas Espino (Tigre); Franco Santiago (CEF N°6); Tomás Puccio y Ulises Calatayud (Pueblo Nuevo); Miqueas Romani y Lucas Weber (Pescadores); Lucas Martinelli, Alan Sibelli y Sandro Tellechea (Sirio Libanés). El cuerpo técnico se completa con Martín Hadad como asistente.