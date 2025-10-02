Con garra, compromiso y mucho juego, la Selección C-15 de Gualeguaychú logró un paso histórico en el Torneo Argentino de Selecciones de fútbol de salón, que se disputa en la ciudad de Mendoza, al alcanzar la clasificación a cuartos de final tras una destacada fase de grupos.

El representativo de la Asociación de Futsal de Gualeguaychú comenzó con una gran victoria frente a su similar de Tunuyán (Mendoza), luego repartió puntos en un duro partido contra Comodoro Rivadavia y cerró con un triunfo contundente sobre Santa Fe, resultado que selló su lugar entre los ocho mejores del país.

Este jueves, desde las 21.30, los dirigidos por Martín Hadad enfrentarán al local Mendoza por un lugar en semifinales.

El presidente de la Asociación de Futsal de Gualeguaychú, Enzo Damer, celebró el logro y apunto que “es la primera vez que logramos llevar adelante esta categoría en un Torneo Argentino de Selecciones. Es un orgullo enorme para nuestra ciudad y para el futsal local.”

Más allá de los resultados, la participación en este certamen ya significa un hito para el deporte de la ciudad, y refleja el trabajo sostenido en la formación de jóvenes talentos.

Cabe destacar que, la presencia del seleccionado local en Mendoza estuvo en duda hasta último momento por cuestiones económica, pero con el apoyo de los sponsors, familiares, la comunidad de Gualeguaychú y el esfuerzo de los chicos, el sueño pudo concretarse.

Plantel oficial Selección C-15

Jugadores: Peralta, Lucas; Titton, Donato; Hornus, Valentino; Hornus, Santino; Valentino Recalde; Magne, Julián; Del Valle, Cristóbal; Izaurralde, Bastián; Gómez, Sebastián; Razzeto, Agustín; Duma, Lorenzo; Santiago, Agustín; Tofolón, Pascual; Chávez, Alexander; Lizzi, Felipe; Del Valle, Juan; Newirt, Santiago y Barquín, Thiago.

Cuerpo técnico: Director técnico: Hadad, Martín; asistente técnico: Espino, Felipe; preparador físico: Vallejos, Tomás; entrenador de arqueros: Fernández, Dante y delegado: Fariña, Nahuel.