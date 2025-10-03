El representativo de la Asociación de Futsal de Gualeguaychú no pudo dar el batacazo ante el seleccionado local y quedó eliminado.

La Selección de Gualeguaychú C-15, que hizo un esfuerzo inconmensurable para viajar, concluyó su participación en el Torneo Nacional de Selecciones, que se celebra en la ciudad de Mendoza.

En cuartos de final, los dirigidos por Martín Hadad perdieron ante el seleccionado local Mendoza por 8-0 y no pudieron avanzar a semifinales

Gualeguaychú comenzó con una gran victoria frente a su similar de Tunuyán (Mendoza) por 5-0, luego empató contra Comodoro Rivadavia 2-2 y cerró con un triunfo contundente sobre Santa Fe 5-3, resultado que selló su lugar entre los ocho mejores del país.

Más allá de la dura derrota en cuartos de final, los chicos de Gualeguaychú cumplieron una labor histórica, al terminar la competencia nacional entre los ocho mejores.

Plantel oficial Selección C-15

Jugadores: Peralta, Lucas; Titton, Donato; Hornus, Valentino; Hornus, Santino; Valentino Recalde; Magne, Julián; Del Valle, Cristóbal; Izaurralde, Bastián; Gómez, Sebastián; Razzeto, Agustín; Duma, Lorenzo; Santiago, Agustín; Tofolón, Pascual; Chávez, Alexander; Lizzi, Felipe; Del Valle, Juan; Newirt, Santiago y Barquín, Thiago.

Cuerpo técnico: Director técnico: Hadad, Martín; asistente técnico: Espino, Felipe; preparador físico: Vallejos, Tomás; entrenador de arqueros: Fernández, Dante y delegado: Fariña, Nahuel.