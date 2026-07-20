La Selección Argentina regresó al país este lunes y aterrizó pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde recibió una recepción protocolar y con el aliento de decenas de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal para recibir a los futbolistas que alcanzaron la final del Mundial 2026.

El equipo albiceleste volvió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contará con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul. En total son seis los futbolistas que no regresarán con el plantel, aunque sí se espera la presencia de Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Una segunda aeronave trajo a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y esperaron por sus seres queridos en el predio de la AFA en Ezeiza.

De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

Si bien anoche el presidente Javier Milei anunció que decretaría feriado al día que dispongan las autoridades de la AFA para realizar una celebración por la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la casa madre del fútbol argentino no prevé que se realicen festejos oficiales. En tanto, tampoco aceptaría la invitación del mandatario de visitar la Casa Rosada.

El equipo argentino cayó este domingo ante España por 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Ferran Torres marcó el tanto que dio sentencia al encuentro en el inicio del segundo tiempo suplementario y así La Roja consiguió su segunda estrella.