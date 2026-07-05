La Selección argentina continúa con la preparación para el duelo ante Egipto por los octavos de final del Mundial.

Luego del encuentro frente a Cabo Verde, varios futbolistas terminaron con molestias físicas y Lionel Scaloni analiza realizar algunos cambios en el equipo.

La Albiceleste realiza este domingo su última práctica en Miami antes de viajar a Atlanta, donde el martes enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El entremiento estaba programado para el mediodía del sábado, sin embargo por cuestiones climáticas se modificó el cronograma de la práctima.

Luego de los ejercicios a puertas cerradas, el plantel emprenderá su vuelo con destino a Atlanta alrededor de las 20.30 horas de la Argentina.

El partido está programado para el martes 7 de julio a las 13 (horario argentino), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Las tres incógnitas de Lionel Scaloni para el cruce con Egipto en el Mundial



Lionel Scaloni todavía no definió el equipo para el duelo ante Egipto y mantiene tres incógnitas en el once titular. Tras el partido frente a Cabo Verde, el entrenador deberá evaluar el estado físico de varios jugadores antes de tomar una decisión final.

La primera duda está en la defensa. Facundo Medina terminó el último encuentro con molestias físicas y un importante desgaste. Si no llega en condiciones, su reemplazante sería Nicolás Tagliafico.

La segunda incógnita aparece en el mediocampo, donde Alexis Mac Allister y Thiago Almada compiten por un lugar según su rendimiento. Además, Leandro Paredes y Nicolás González también son alternativas que el cuerpo técnico analiza para esa zona del campo.

Fuente: TN