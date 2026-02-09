La semana comienza en Gualeguaychú y la región con condiciones climáticas variables. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 9 de febrero se presenta con temperaturas cálidas y nubosidad en aumento, marcando el inicio de un período de inestabilidad que afectará a gran parte de Entre Ríos.

Para hoy se prevé una temperatura máxima que rondará los 31°C, con vientos moderados del sector noreste que rotarán hacia el sur por la noche. Si bien la jornada comenzó con cielo algo nublado, el organismo nacional emitió una alerta amarilla que abarca a la provincia, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas y vientos fuertes hacia el final del día y la madrugada del martes.

Cómo sigue la semana

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad se profundizará con el correr de los días. Para el martes 10 se espera una jornada calurosa y húmeda, con una máxima que podría alcanzar los 32°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones aislados. La situación se tornará más compleja hacia el miércoles 11, cuando aumenten considerablemente las probabilidades de lluvias y tormentas, acompañadas de un leve descenso térmico que ubicará los registros en torno a los 30°C.

El cambio más brusco llegaría el jueves 12, señalado como el día más fresco e inestable de la semana. Se prevén tormentas de variada intensidad y una marcada baja en la temperatura, con una máxima que apenas llegaría a los 23°C. Hacia el viernes, las condiciones tenderían a mejorar gradualmente, dando paso a un fin de semana con ambiente más fresco y seco en la región.

Ante la vigencia del alerta amarilla por tormentas y ráfagas, se recomienda a la población tomar precauciones como asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles y evitar sacar la basura para no obstruir el escurrimiento del agua.