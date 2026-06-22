Tras un fin de semana fresco, la ciudad se prepara para un inicio de semana con características netamente invernales. Este lunes, los gualeguaychuenses deberán salir a la calle bien abrigados debido a un persistente viento proveniente del sector sudoeste que incrementará la sensación de frío en toda la región.

Durante el día, la cobertura nubosa será la gran protagonista de la jornada, manteniendo el cielo mayormente nublado y el ambiente templado a frío. De acuerdo con los datos meteorológicos, la temperatura máxima llegará apenas a los 13°C en horas de la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 3°C, sintiéndose con mayor fuerza hacia el final del día. La humedad se mantendrá en un 70% y el viento del sudoeste soplará a una velocidad constante de 13 mph.

Afortunadamente, para quienes deban realizar actividades nocturnas, las condiciones cambiarán levemente: la nubosidad comenzará a disiparse, dejando paso a una noche completamente despejada. No se prevén lluvias significativas para ningún momento de la jornada, consolidando un arranque de semana seco pero rigurosamente frío en el departamento.