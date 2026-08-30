Luego de un fin de semana con buen tiempo, Gualeguaychú tendría un comienzo de semana marcado por la inestabilidad. Para este lunes se pronostican lluvias aisladas y cielo mayormente nublado, aunque las temperaturas se mantendrían agradables.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían registrarse durante las primeras horas de la jornada, mientras que posteriormente el cielo permanecería mayormente nublado.

La temperatura mínima prevista es de 12 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 21, por lo que se espera una jornada fresca durante las primeras horas y templada hacia la tarde.

El panorama sería similar en distintos puntos de la provincia. En Paraná también se anuncian lluvias aisladas desde la madrugada y durante la mañana, con cielo mayormente nublado durante el resto del día. Condiciones similares se anticipan para Concepción del Uruguay y Concordia.

La situación mejoraría a partir del martes. Para el resto de la semana no se prevén precipitaciones en la región y predominarían las condiciones de cielo algo nublado, con temperaturas agradables.

De esta manera, la inestabilidad se concentraría principalmente durante el comienzo de la semana, mientras que luego el tiempo tendería a mejorar en Gualeguaychú y buena parte de Entre Ríos.