El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este lunes comienza con tiempo algo inestable de mañana, pero se indica una mejora de las condiciones a lo largo del día en Gualeguaychú.

La temperatura máxima anunciada para este lunes es de 26 grados y se aguarda un incremento de las térmicas durante la semana. Se espera nubosidad variable para el resto de los días, pero sin lluvias.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 9 de marzo



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. La mañana comienza algo inestable y progresivamente irá mejorando, con nubosidad variable.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se indican baja probabilidad de chaparrones de mañana y una disminución de la nubosidad.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. La mañana inicia algo inestable, pero hacia la tarde noche continuará parcialmente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 18 grados de mínima y 25 grados de máxima, con tiempo inestable de mañana y luego mejorando, con cielo parcialmente nublado.