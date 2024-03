La medida fue confirmada luego de que en la última reunión en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano no existiera un ofrecimiento de un aumento del salario mínimo.



Los gremios nucleados en la CGT advirtieron que de no haber respuestas por parte del Gobierno nacional extenderán el paro. Por ello, los docentes de la Unión Docentes Argentinos (UDA), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) no concurrirán este lunes a las aulas entrerrianas.



“Los docentes tienen una reducción del salario del 13% a nivel general”, advirtió oportunamente el titular de AMET Entre Ríos y secretario Gremial a nivel nacional, Andrés Besel, a la agencia de noticias APFDigital.



Del mismo modo, desde Sadop advirtieron que la medida de fuerza radica en que desde el Gobierno nacional “lejos de una propuesta superadora, han planteado una reducción del salario docente”.



La nueva jornada de paro se suma a las dos ya realizadas este jueves y viernes por todos los gremios docentes en reclamo de una mejora en la oferta salarial del Gobierno entrerriano a la que también adhirió Agmer.



Paro docente nacional de Ctera, sin fecha definida

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) -que pertenece a la CTA- resolvió "convocar a la Jornada Nacional de Protesta" con réplicas en las provincias, aunque no se estableció una fecha. Además, se decidió a "concentrar frente al Congreso de la Nación, la semana próxima, para exigir una ley que garantice la continuidad del Fonid, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, Infraestructura y Programas Educativos Nacionales".

Llamaron a "construir una Marcha Federal Educativa en defensa de la educación pública" y ratificaron que asistirán a la nueva convocatoria de la Secretaría de Trabajo el próximo martes 5 para "continuar exigiendo la actualización de piso salarial, la recomposición del salarios de las y los docentes jubilados de las cajas transferidas" y el envío de todos los fondos educativos.

Cabe recordar que Agmer está alineado a Ctera y había llevado a cabo una jornada de protesta el pasado lunes 26 de febrero.



(Fuente: APFDigital)