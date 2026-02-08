Tras la decisión del Gobierno de que el Indec no aplique por el momento la nueva fórmula para medir la inflación, distintas consultoras privadas realizaron sus estimaciones para enero y febrero utilizando ambas metodologías y coincidieron en que, al menos en enero, las diferencias en el resultado final serían marginales.

Según explicó Gonzalo Carrera, economista senior de la consultora Equilibra, en enero para ellos el dato de inflación arroja exactamente el mismo resultado con ambos esquemas: 2,2%. “En los últimos meses la nueva metodología solía dar una décima por encima, pero justo en enero nos dio igual en nuestros relevamientos”, señaló.

En la misma línea, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, afirmó que, en enero, aplicando ambas metodologías, el relevamiento coincide en 2,4%. “No hubo tanta dispersión en los aumentos tal que haya una diferencia en el nivel general”, explicó. Sin embargo, agregó que para febrero, a priori, con los aumentos anunciados, podría haber una divergencia de hasta 0,5 puntos porcentuales.

Desde Analytica, su director Claudio Caprarulo también indicó que la consultora calcula una inflación de 2,4% para enero, cifra que, con redondeo, resulta idéntica bajo ambas metodologías. El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, también llegó al mismo porcentaje.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró hoy que con la nueva fórmula el IPC de enero habría dado una décima menos que el índice actualmente publicado por el Indec. A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario respondió a una publicación de Radio Mitre en la que se afirmaba que el nuevo índice habría arrojado una inflación de entre 3,1% y 3,5%.

“Eso es falso. De hecho, daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco (Lavagna) y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”, escribió Caputo.