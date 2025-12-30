A través de distintas áreas municipales, pondrá en marcha el próximo 6 de enero una nueva temporada de las Colonias Municipales, la cual se extenderán hasta principios de febrero. La propuesta contempla actividades recreativas, educativas y deportivas con el objetivo de promover la inclusión, el bienestar y el derecho al disfrute durante el receso de verano.

La Colonia de Educación, dependiente de la Dirección de Educación, está destinada a niños de 3 a 5 años y se desarrollará de martes a jueves, de 8 a 12 horas, en el predio de la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro. La colonia garantiza desayuno, colación y traslado con un recorrido de colectivos que inicia a las 7.30 horas y finaliza aproximadamente a las 13 horas.

Por su parte, la Colonia de Deportes, a cargo de la Dirección de Deportes, está dirigida a niños de 6 a 12 años y funcionará de martes a viernes, de 8 a 12 horas, en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol” y el Balneario Municipal. Al igual que las demás colonias, incluye desayuno, colación y traslado, y contará con recorridos de colectivos que permitirán una amplia cobertura territorial en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, la Colonia de Juventud, coordinada por el Área de Juventud, está destinada a adolescentes de 13 a 18 años y tendrá lugar de martes a viernes, de 8 a 12 horas, en el Predio de la Caja Municipal y se garantizará desayuno, colación y traslado, con recorridos que facilitarán la participación de jóvenes de distintos barrios.

En tanto, la Colonia de Adultos Mayores, dependiente del Área de Adultos Mayores, está dirigida a personas desde los 60 años y se desarrollará los lunes, martes y jueves, de 16 a 20 horas, en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”, y se incluye merienda y traslado para favorecer el encuentro y la participación social.

Finalmente, la Colonia de Accesibilidad, coordinada por el Área de Accesibilidad e Inclusión, está destinada a personas desde los 3 años y se implementa de manera integrada dentro de las demás colonias municipales. Garantiza desayuno, colación y traslado, articulando con los espacios donde funcionan las colonias para asegurar acompañamiento y participación plena.

Cabe destacar que las inscripciones continúan abiertas y podrán realizarse de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en el Centro Integrador Comunitario (CIC) o en los Nodos municipales más cercanos. Además, las familias podrán inscribirse en las distintas áreas del Gobierno local, de acuerdo a la edad de los participantes.

En este sentido, los niños de 3 a 5 años deberán inscribirse en la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718; los niños de 6 a 12 años, en la Dirección de Deportes, en Urquiza 1066; los jóvenes de 13 a 18 años, en el Área de Juventud, en 2 de Abril y Schachtel; las personas desde los tres años en adelante, en el Área de Accesibilidad e Inclusión, en San Martín 685; y las personas desde los 60 años, en el Área de Adultos Mayores, en Luis N. Palma 691.

En los próximos días, el Municipio dará a conocer en detalle los recorridos de los colectivos correspondientes a cada colonia.