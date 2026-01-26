El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta amarilla por temperaturas extremas en Entre Ríos, en el marco de una ola de calor que afecta a gran parte del país y que tendrá impacto directo en Gualeguaychú durante los próximos días.

Según el pronóstico, se prevén jornadas consecutivas con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34°C y 37°C, con picos de sensación térmica elevados y escasa probabilidad de lluvias, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos sobre la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Ante este contexto, el Gobierno de Gualeguaychú refuerza el llamado a la prevención y al cuidado comunitario, recordando una serie de recomendaciones fundamentales para atravesar este período de calor intenso de manera segura.

Cuidados especiales en bebés y niños pequeños

Los bebés y niños pequeños son particularmente vulnerables a las altas temperaturas, ya que su organismo aún no regula eficientemente el calor corporal.

Se recomienda:

Ofrecer líquidos con mayor frecuencia, incluso antes de que manifiesten sed.

Mantenerlos en ambientes frescos, ventilados y a la sombra.

Evitar paseos y exposición al sol en las horas de mayor calor, entre las 11 y las 17.

Vestirlos con ropa liviana, holgada y de colores claros.

Nunca dejarlos dentro de vehículos estacionados, aunque sea por pocos minutos.

Recomendaciones para embarazadas

Durante el embarazo, las altas temperaturas pueden generar deshidratación, fatiga excesiva y complicaciones circulatorias.

Se aconseja:

Mantener una hidratación constante a lo largo del día.

Evitar actividades físicas intensas y la exposición prolongada al calor.

Descansar en lugares frescos y bien ventilados.

Consultar con el equipo de salud ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o debilidad.

Atención prioritaria en personas mayores

Las personas mayores presentan mayor riesgo frente al calor extremo, ya que muchas veces no perciben la sed o tienen enfermedades preexistentes.

Desde el Gobierno local se recomienda:

Beber agua de manera regular, aunque no se tenga sed.

Permanecer en espacios frescos y evitar salir en horarios de altas temperaturas.

Controlar la correcta conservación de los alimentos.

Estar atentos a signos de alerta como confusión, somnolencia, mareos o desorientación.

Acompañar y asistir a personas mayores que vivan solas, reforzando el cuidado comunitario.

Cuidado y protección de animales

Los animales domésticos también sufren las consecuencias del calor extremo.

Se recuerda:

Garantizar acceso permanente a agua fresca y limpia.

Proporcionar sombra y espacios ventilados.

Evitar paseos en horarios de calor intenso y sobre superficies calientes.

No dejarlos dentro de vehículos cerrados.

Ante signos como jadeo excesivo, decaimiento o dificultad para moverse, consultar a un profesional veterinario.

Síntomas de golpe de calor

Es fundamental reconocer los síntomas del golpe de calor, que pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas, sudoración excesiva o, por el contrario, piel seca y caliente, confusión y debilidad.

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda buscar atención médica inmediata.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se insiste en la importancia de la responsabilidad individual y colectiva, reforzando hábitos de cuidado y prevención para proteger la salud de toda la comunidad durante este período de temperaturas extremas, en el marco de la temporada estival y la alta circulación de vecinos y turistas en la ciuda