Esta semana un incendio se desató en un sector del Ecoparque y demandó un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos para poder controlarlo. Las llamas avanzaron y obligaron a sostener un operativo prolongado, en condiciones climáticas adversas, hasta lograr la contención total del siniestro bien entrada la madrugada.

“Detrás de cada incendio hay personas que ponen el cuerpo durante horas para poder controlar la situación, pero en este caso también hay una responsabilidad colectiva, ya que la separación de residuos es fundamental para reducir riesgos en el Ecoparque. Separar en origen es una acción concreta de cuidado ambiental que el Gobierno de Gualeguaychú sostiene y refuerza todos los días”, señaló la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria Ivana Zecca.

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú fueron los primeros en intervenir con tres dotaciones y refuerzos de personal y equipos a lo largo de todo el siniestro. Ante la complejidad del escenario, se sumaron unidades de los cuarteles del departamento Gualeguay, Pueblo Belgrano, Villa Paranacito y Larroque. En total, con los relevos correspondientes, 42 bomberos trabajaron de manera ininterrumpida para poder controlar la situación.

Las tareas finalizaron pasadas las 3 de la madrugada, momento en que se realizó la limpieza, la reorganización del material y el lavado de los móviles. Desde las primeras horas de este martes, el Municipio continúa con el tapado del módulo afectado mediante el aporte de tierra, una acción preventiva clave para evitar que el fuego vuelva a reactivarse y genere nuevos inconvenientes.