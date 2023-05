El reconocido ingeniero agrónomo Luis Otto expresó que “el grueso de los productores están con un alto quebranto por los fracasos de la producción de soja maíz y en la parte Ganadera, obviamente que también, así que, si bien ocurrieron algunas lluvias todavía no se normalizó y las pérdidas gruesas que tuvo la zona y que tuvieron los productores en general fue irreversible”.

“De los cultivos implantados prácticamente no se recuperó nada; no llegaron a tiempo, salvo en algunas muy contadas ocasiones de maíz sembrado tarde, sí ayudó en la parte Ganadera, pero aún el sistema hídrico todavía no está en su clímax. Todavía falta mucha lluvia para normalizar la reserva de los suelos y de los cursos de agua”, explicó Otto.

Por otra parte, se refirió al déficit hídrico reinante y señaló que faltan “no menos de 100 milímetros. Esa cantidad de lluvias se absorberían perfectamente en los suelos y sería el mínimo para llegar a establecer nuevamente un equilibrio porque esta situación si bien se acentuó este último verano y primavera, ya viene ya de larga data; digamos entre 3 y 4 años”.

Pero ¿cuál es el panorama que se avecina para nuestra región? Según Otto “es muy difícil de predecir, pero hoy, en superficie tenemos déficit de agua. Deberíamos estar sembrando trigo a pleno pero hay muchos lotes que ya no dan para sembrar por falta de humedad, así que, veremos si tenemos suerte y ocurre para que transcurra la siembra de trigo en forma normal”.

“A futuro los pronósticos hablan de que se va a retornar a un año “Niño” donde habría abundantes precipitaciones; es decir, que al menos déficit hídrico. Esto es lo que presuntamente va a ocurrir”, cerró el profesional.