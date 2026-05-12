Las finanzas de Mastellone Hermanos vuelven a encender las alarmas en el sector alimenticio. La empresa, que hace poco menos de dos meses cambió su composición accionaria, presentó los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, reflejando una pérdida integral total de $14.053 millones.

La cifra marca un drástico deterioro en comparación con el desempeño del año anterior, cuando en el mismo período de 2025 había logrado una ganancia de $3.342 millones.

De todos modos, Mastellone Hermanos sigue siendo considerada la compañía líder del sector lácteo en Argentina, con casi un siglo de historia desde su fundación en 1929.

El dato central de este año es la toma de control total por parte de Arcor y Danone, que tras ejercer la opción de compra del 51% restante en marzo de 2026, lograron imponer su oferta ante el anterior grupo de control que estaba conformado por los herederos de Pascual Mastellone y el fondo de inversión Dallpoint.

Mastellone Hnos, con nuevos dueños

Ahora, Bagley Latinoamérica (Joint Venture Arcor-Danone), es la sociedad que posee 100% del paquete accionario de la dueña de la marca La Serenísima.

En tanto, los socios minoritarios se retiraron definitivamente de la gestión, dejando la compañía bajo el paraguas del gigante de Arroyito y la multinacional francesa.

A pesar de la crisis de consumo, la empresa mantiene la red de procesamiento más importante del país, con una capacidad de producción de seis millones de litros de leche por día.

Su corazón operativo es el Complejo Industrial Pascual Mastellone en la localidad bonaerense de General Rodríguez, sumando plantas elaboradoras y clasificadoras en puntos estratégicos como Trenque Lauquen, Leubucó y Villa Mercedes.

Además, administra a través de Logística La Serenísima una de las flotas de frío más grandes del país, con llegada a más de 60.000 puntos de venta diariamente.

Ante la caída del consumo interno, la firma ha volcado su estrategia hacia la exportación de leche en polvo y quesos duros, buscando calzar sus ingresos con su deuda dolarizada.

Pero, bajo la nueva gestión unificada de Arcor y Danone, el objetivo para el resto de este 2026 es eliminar la histórica división de productos (leches fluidas por un lado, yogures por otro) para presentar una estrategia de comercialización única frente a las grandes cadenas de retail y el canal tradicional.

Las causas del rojo considerable en la dueña de La Serenísima

Mientras tanto, este giro de 180 grados en el resultado neto entre el primer trimestre de este año y el del 2025 pone de manifiesto la fragilidad que atraviesa el negocio lácteo en un contexto de retracción del mercado doméstico y costos operativos al alza.

Según se desprende de la documentación enviada por el directorio de Mastellone a la Comisión Nacional de Valores (CNV), su balance se vio afectado por una combinación de factores macroeconómicos y sectoriales.

Uno de ellos es la contracción del consumo. Es decir, de la persistente caída del poder adquisitivo que impactó directamente en el volumen de ventas.

En especial, en los productos de mayor valor agregado (yogures y postres), donde la competencia con segundas marcas y productos importados se volvió más agresiva.

También la presión de costos influyó en el resultado final, teniendo en cuenta que el incremento en los precios de la materia prima láctea —necesaria para asegurar el abastecimiento de sus plantas— y los ajustes tarifarios en logística y energía erosionaron los márgenes operativos.

Otro factor destacado se vincula con la carga financiera o el peso de su deuda, mayoritariamente dolarizada, que continúa siendo una “mochila” difícil de cargar.

En un escenario donde el crédito sigue siendo costoso, la refinanciación de pasivos se vuelve una tarea quirúrgica para la gerencia de la firma.

Momento bisagra

Este nuevo “rojo” llega en un momento institucional complejo e impacta de manera directa en el desembarco del tándem Arcor-Danone.

Un balance con una pérdida de tal magnitud ($14.053 millones) deteriora su patrimonio neto de y si las pérdidas continúan erosionando el capital de trabajo, la empresa podría requerir una capitalización.

En ese escenario, Arcor y Danone se verían obligados a inyectar fondos para evitar un escenario más complejo que el actual.

En el caso de Danone, este resultado ratifica la necesidad de una reestructuración operativa profunda.

Las pérdidas en el sector de frescos (donde el grupo francés es socio estratégico de Mastellone), sugieren que el modelo actual de comercialización está agotado frente a la caída del consumo masivo.

Por eso, se entiende que el ingreso definitivo de este gigante lácteo europeo y de Arcor permitirá integrar totalmente la distribución del holding de la familia Pagani con la de La Serenísima para reducir ese “rojo” operativo.

Inestabilidad financiera

Del mismo modo, se espera una “limpieza de balance” mediante una renegociación agresiva de la deuda financiera bajo el paraguas corporativo de Arcor, que tiene una calificación crediticia superior.

Más allá de este escenario y a diferencia de 2025, donde una mejora en las exportaciones y una eficiencia operativa puntual permitieron mostrar números azules, el primer tramo de este 2026 devuelve a la empresa a un escenario de inestabilidad financiera.

Para lo que resta del ejercicio, la estrategia de Mastellone parece centrarse en tres ejes siendo el primero el de la optimización logística a partir de reducir costos en la cadena de distribución para proteger el margen.

El segundo se basa en el foco exportador, maximizando el envío de leche en polvo al exterior para generar divisas propias y calzar los pagos de su deuda (especialmente las Obligaciones Negociables Clase G).

El tercer foco se basaría en la necesidad de intentar frenar la migración de consumidores hacia marcas más económicas mediante promociones y ajustes en su porfolio de productos.

âPor ahora, los números del primer trimestre ratifican que el 2026 no será el año de la recuperación esperada, sino un período de resistencia financiera en un mercado que no da señales de tregua.

Estructura unificada

De todos modos, el futuro de la compañía acaba de entrar en una fase de transformación total ya que, con el desembarco de Danone y Arcor, el destino de Mastellone Hermanos ya no se decide en los pasillos de General Rodríguez bajo el ala de la familia fundadora, sino en las oficinas de Arroyito y París.

Es que la empresa es ahora parte de una estructura unificada que integra no solo la producción de leche y quesos (ex Mastellone Hnos.), sino también el negocio de frescos, yogures y postres que ya manejaba Danone, junto con la poderosa red de Logística La Serenísima.

En ese sentido, la pérdida de $14.053 millones que reportaste para este primer trimestre acelera la necesidad de los nuevos dueños de ejecutar un plan de eficiencia agresivo.

Se espera una fusión más profunda con la capilaridad de Arcor para reducir los costos de distribución, que son el principal drenaje de caja de la láctea.

Bajo el nuevo esquema, se busca terminar con la “fragmentación” de la marca La Serenísima, permitiendo una estrategia de marketing y precios única para todas las categorías (leche, yogur, quesos).

Además, se considera al 2026 como el año clave para la reestructuración financiera ya que la láctea arrastra una deuda significativa que vence precisamente este año.

Se espera que la compañía logre una refinanciación en mejores condiciones de las que hubiera obtenido de forma independiente, buscando estirar plazos y reducir tasas para limpiar el balance hacia 2027.

Además y ante la apertura comercial y el ingreso de lácteos importados, el futuro de la empresa depende de su capacidad para segmentar el mercado poniendo el foco en productos de mayor valor agregado (leches funcionales, quesos especiales); y en competir por volumen en la leche fluida para no perder share ante las segundas marcas y el avance de productos regionales.

Fuente: iProfesional