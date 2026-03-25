Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la concreción de un acuerdo estratégico para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos. La operación se realizó a través de Bagley Argentina, sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC.

Con este movimiento, Arcor y Danone consolidan el control del 100% de la empresa dueña de la marca La Serenísima, cerrando un proceso de expansión iniciado hace más de una década. Según el hecho relevante informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transferencia de acciones de las Clases A, B, C y D se ejecutó en cumplimiento de la opción de compra y venta establecida originalmente el 3 de diciembre de 2015.

El cierre definitivo de la transacción se encuentra sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las ratificaciones societarias de rigor. Una vez cumplimentados estos pasos, se formalizará la creación de un nuevo joint venture que integrará bajo una misma estructura operativa los activos de Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos y la red de distribución de Logística La Serenísima.

Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, manifestó su satisfacción por el avance de la alianza. “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Asimismo, subrayó que el objetivo central es “acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, destacó el carácter estratégico del proyecto para la firma cordobesa. “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”, afirmó.

La nueva entidad operará un entramado industrial compuesto por 11 plantas productivas distribuidas en la región. En estos establecimientos se elaborará la totalidad del portafolio que hoy se comercializa bajo la marca insignia del grupo, incluyendo leche fluida y en polvo, dulce de leche, variedades de quesos, manteca, crema, yogures y postres.

La integración busca resolver la división operativa que existía hasta el momento, donde Mastellone Hermanos se centraba en los productos básicos (leche, quesos y manteca) y Danone gestionaba las categorías de mayor valor agregado y refrigerados, como yogures y postres, bajo convenios de uso de marca. El nuevo joint venture permitirá una gestión unificada de la cadena de valor, desde el acopio de materia prima hasta la llegada al punto de venta.

Para Grupo Arcor, esta operación refuerza un modelo de negocios basado en asociaciones internacionales. La firma registró en 2025 ventas netas por 3.400 millones de dólares y cuenta con 49 plantas industriales. Por su parte, Danone, que obtuvo la certificación B Corp en 2025, reportó ingresos globales por 27.300 millones de euros en el mismo período, operando en más de 120 mercados.