Hoy a las 20 horas se estrenará en el canal de YouTube de la conductora Felicita Fouce, el último capítulo de “Se vive así”, la serie sobre el Carnaval del País. En este episodio se mostrará la intimidad de los integrantes desde los preparativos, las inscripciones y testimonios de quienes todos los años eligen ser protagonista del espectáculo a cielo abierto más grande del país.