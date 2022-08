Tras la oferta del Municipio de incorporar como remunerativo y bonificable el 14% que se paga desde 2012 en 2 cuotas, el Sindicato de Empleados Municipales se mantuvo en su postura y exige que sea incorporado de una sola vez a partir del 1 de agosto. Los misiles esta vez estuvieron apuntados a varios directores y secretarios del Municipio, a quienes calificaron de no cumplir con su palabra.

Luego de que el Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMG) rechazara la propuesta del Ejecutivo de incluir el 14% como bonificable y remunerativo en dos cuotas, el Secretario General del gremio, Oscar Soto, tuvo duras palabras contra el intendente Martín Piaggio y varios miembros del gabinete municipal.

“Fueron muchas las notas y las reuniones, inclusive hasta súplicas para pedir que se haga efectivo el aumento del 14% al salario aprobado hace más de 10 años”, remarcó.

Recordó que en 2012, durante la gestión de Juan José Bahillo, en una paritaria muy complicada se logró acordar un porcentaje en la paritaria y este 14 % se dejaba como remunerativo y bonificable en un tiempo no muy lejano.

“Pero pasó la gestión de Bahillo en la cual no pudimos concretar, luego llegó la de Martín Piaggio, a quien en la primera reunión que mantuvimos le planteamos una serie de cuestiones, entre ellas la del 14 % en dos o tres cuotas que en aquel momento. Pero pasaron los cuatro años de la primera gestión de Piaggio con el compromiso del Presidente Municipal que iba a blanquear el porcentaje mencionado, algo que lamentablemente no sucedió, faltando al compromiso que había hecho con los trabajadores”, explicó.

“En la segunda gestión volvimos a reunirnos con el Intendente. Nos dijo que se iba a reunir con el equipo económico para analizarlo y blanquear el aumento de hace más de 10 años. Le repetimos que si era en más de una cuota no había problemas, pero al igual que en el inicio de su primera gestión, incumplió con la palabra”, amplió.

Soto dijo que no está enojado con Piaggio, pero si preocupado porque se anuncian cosas que luego no se cumplen. “Hacen todo lo contrario a lo que promete y estoy molesto con su equipo de trabajo”, afirmó.

“Los funcionarios de Piaggio no están a la altura de lo que el Intendente cree y pretende. Hay muchos directores, y algunos no se están portando como corresponde, sobre el director de Personal, Renzo Peruzzo”, sostuvo y agregó: “Ese es uno de los que promete y nunca cumple. Y faltan a la verdad cuando salen a decir que han recibido muchas cosas de esta gestión, cuando no es así, salvo algunos cursos de capacitación que era un pedido que había efectuado el Sindicato”.

“La Municipalidad no para nunca en los 365 días del año, y gracias a sus empleados se llevan adelante las políticas implementadas por los intendentes. El tema pasa porque el SITRAMG es prolijo, hacemos las cosas por expediente, por nota, pero nunca recibimos una contestación por la misma vía, y la verdad es que estamos muy preocupados por los trabajadores y trabajadoras que la están pasando muy mal”, adelantó.

“Hoy tuvimos que llevar el mínimo garantizado a poco más de 43.000 pesos, porque una persona que ingresaba percibía 31.000 más el presentismo. El básico de los municipales de Gualeguaychú es uno de los más bajos de la provincia, inclusive municipios con menor cantidad de habitantes, de ciudades y localidades cercanas a la nuestra, cobran más por sus funciones en el Estado municipal. Además, tenemos gente que trabaja por contratos de monto fijo que son una miseria. Contratos por 4 o 6 meses que hasta que no finalizan, la persona contratada no puede percibir ningún tipo de aumento”, informó.

Con respecto a la ausencia de la reunión de paritarias del lunes, Soto aclaró que “le habíamos contestado por escrito al Ejecutivo que primero teníamos que arreglar lo del 14%, que de hecho lo discutimos en la audiencia de conciliación obligatoria en la Secretaria de Trabajo. Lamentablemente, el Ejecutivo salió, con bombos y platillos, deja mal a la institución diciendo que nosotros no nos presentamos, que pegamos el faltazo cuando no es así. En septiembre tenemos las paritarias como lo hacemos todos los años. Ne aceptamos adelantar las paritarias. Primero firmamos el acta-acuerdo del 14% y después hablamos de paritarias”, concluyó.