En los últimos meses, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas atraviesa una gran crisis económica, que los ha llevado a organizar eventos y acciones solidarias para sustentar su funcionamiento.

Desde abril, cuando la empresa Caminos del Río Uruguay finalizó su concesión, el cuartel perdió un financiamiento clave para sostener su operatividad: combustible, salarios de cuarteleros y apoyo técnico. “Cuando se fue, nos quedamos sin ese aporte”, explicó el jefe del cuerpo activo, Marcelo Paredes, en diálogo con Ahora ElDía.

El cuartel, fundado en octubre de 1996 por un grupo de vecinos, entre ellos el propio Paredes (el actual jefe del cuerpo activo), asiste emergencias en la Ruta Nº12 y la Ruta Nº14, dos corredores señalados históricamente como críticos por la cantidad y gravedad de los siniestros viales. Sin el respaldo que antes brindaba Caminos del Río Uruguay, los bomberos aseguran que la situación llegó a un límite.

Paredes enumeró qué otros aportes económicos tenían en ocasiones anteriores, y no dejó de comparar la situación con otras localidades, como Gualeguaychú: “Las ciudades más grandes tienen otro respaldo económico, que nosotros no tenemos porque Ceibas tiene alrededor de 4.000 habitantes. Ahora, el único que colabora en sí, es el municipio. Después están los subsidios cronológicos, provinciales y nacionales”.

“El nacional, una vez al año, ya se recibió, y ya está gastado en equipamiento y mantenimiento. El de la provincia, estamos esperando que depositen el último semestre de Medio Ambiente de 2024 (de 2025 no han depositado nada), y estamos esperando el subsidio de Defensa Civil, que es para combustibles (que tampoco han depositado el segundo del año)”. Además, destacó que la concesión anterior que brindaba dos empleados (telefonistas abocados a trabajar en los bomberos), que eran importantes en el funcionamiento diario.

El bombero contó que intentó gestiones formales para obtener una respuesta: “En agosto llevé personalmente la estadística de los últimos años, los informes técnicos y un detalle de cada gasto a Vialidad Nacional. Les expliqué con claridad qué implicaba que no hubiera aporte: quién nos paga el combustible, quién cubre al cuartelero de guardia, quién garantiza que el teléfono esté activo cuando suena en plena madrugada. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta concreta”.

Adicionalmente, los bomberos han hecho gestiones políticas sin grandes respuestas: se reunieron con autoridades provinciales y nacionales, incluso con legisladores, para exponer su caso.

Ante la falta de soluciones, el cuartel se sostiene gracias a actividades solidarias. Venden rifas, realizan ferias de ropa y organizan campañas para conseguir insumos básicos. “Es una situación muy delicada que genera angustia”, reconoció Paredes. Este domingo, por ejemplo, realizarán una venta de loterías familiares para juntar fondos.

En días anteriores, por nombrar otro caso, se necesitaban seis neumáticos nuevos para la unidad de primera intervención, la cual fue sacada de servicio por seguridad: “El costo total de las seis cubiertas asciende a más de $1.300.000”, informó Paredes. Afortunadamente, una fundación donó las cubiertas días después del lanzamiento de la campaña.

“Ceibas es una ciudad muy chica y no podemos pretender que la gente cargue sola con un servicio que deberían garantizar los organismos responsables. La comunidad es generosa, siempre colabora, pero hay límites. Lo que estamos haciendo ahora es literalmente sostener un sistema de seguridad vial a partir de ferias, ventas, donaciones y actividades que nada tienen que ver con el trabajo de un cuerpo de bomberos”, relató.

A pesar de las dificultades, el trabajo no se detiene. El cuartel mantiene contacto permanente con otros cuerpos de la región: “Estamos en comunicación con Gualeguaychú, Zárate, Campana, Larroque, Carbó, Pueblo Belgrano, entre otros. Siempre estamos en contacto por cualquier emergencia, eventualidad o consulta”, manifestó.

La situación también obligó a restringir capacitaciones abiertas que Ceibas realizaba históricamente. De cara al futuro, esperan que la nueva empresa que ganó la licitación de las rutas los convoque: “Tenemos la esperanza de que nos respeten y podamos plantear la situación, la realidad”.

El territorio donde trabajan es particularmente complejo. “Estamos en un punto neurálgico, la ‘ruta del Mercosur’. El humo, al momento de un incendio, afecta muchísimo: baja la visibilidad y potencia los siniestros por el caudal de tránsito que tenemos”, señaló Paredes. Solo en noviembre, registraron 18 intervenciones por siniestros viales, entre los cuales el bombero mencionó cinco incendios vehiculares, uno estructural en el Médano y uno de banquina.

De enero a septiembre, además, los bomberos contabilizaron 174 intervenciones: no solo en siniestros, sino también emergencias e incendios. En cuanto a equipamiento, “el cuartel tiene 13 unidades, cuatro equipos hidráulicos para rescate, tres motores de explosión, y uno a batería”. También cuentan con buzos para rescates acuáticos, lo cual es clave dado el territorio.

“Detrás de esta institución hay 34 personas —21 varones y 13 mujeres— que dejan trabajos, familias y descanso para salir a un incendio o un rescate. Lo hacen sin quejarse, sin preguntar si hay nafta o si alcanzan los recursos. Pero también son personas, y no podemos pretender que sostengan una estructura que debería tener respaldo institucional. El esfuerzo tiene un límite y estamos cerca de tocarlo”, reclamó Paredes.

“Nuestra zona no es sencilla. Trabajamos en un área donde hay incendios de pastizales, siniestros viales de alta velocidad, rescates en zonas aisladas y, cada vez más, intervenciones en espejos de agua. Solo este año tuvimos entre seis y siete accidentes fatales que requirieron buzos especializados. Cuando la situación nos supera, tenemos que pedir buzos a Paraná o Campana, lo que demora todo. Ahí entendés por qué es tan importante tener el cuartel funcionando al cien por ciento”, remarcó.

El bombero dejó en claro que simplemente quieren algo que ya habían logrado: “Estamos pidiendo que reconozcan el rol que cumple este cuartel en la seguridad vial de una de las rutas más transitadas del país. Lo que necesitamos es que nos devuelvan el apoyo que teníamos o que generen un mecanismo similar. Con eso, garantizamos equipamiento, combustible y personal. Es simple: si nos quitan ese respaldo, nos están quitando la capacidad de salvar vidas”.

“No queremos dramatizar ni victimizarnos. Queremos que la gente sepa que estamos haciendo lo imposible para no bajar los brazos. Pero los bomberos de Ceibas no pueden depender de una feria de ropa para mantener operativo un cuartel que atiende emergencias todos los días. Necesitamos una solución estructural, y la necesitamos ya”, concluyó Paredes.