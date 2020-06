La situación sanitaria de la ciudad es "muy buena, con casos aislados y puntuales"

Explicó que “Todavía estamos en una situación muy buena, no tenemos ni transmisión comunitaria ni por conglomerado. Todos los casos son importados, y cuando hay algún otro contagio es por contacto estrecho. Hasta ahora se pueden trazar, aislar y seguir; y eso nos permite continuar en la fase 5”.

Detalló que los casos sospechosos vinculados a los últimos positivos van en disminución, pero lo que si aumenta es el número de gente aislada en el domicilio por el nexo epidemiológico, aunque ninguno presentó síntomas.

Con respecto al octavo contagiado, del que aún no se sabe su nexo epidemiológico, expresó que “se está aclarando mucho la situación, en las próximas horas se va a poder dar información novedosa, van a ser buenas noticias”.

gini cambaceres Federico Gini Cambaceres, médico neumonólogo, integrante del COES/L

El integrante del COES/L aseguró que “Hay un gran trabajo de todo el equipo de epidemiologia, en cuanto a controlar el ingreso, los contactos y la trazabilidad de los casos para que adentro de la ciudad podamos estar tranquilos”. Aclaró que “no significa que nos tenemos que relajar, debemos seguir manteniendo la distancia y todas las recomendaciones, para evitar que pueda circular la enfermedad”.

La contracara de Colón

El médico neumonólogo señaló que todos los pacientes “han tenido una excelente actitud, casi como contracara de lo que ocurrió en Colón”. Contó que “los casos de acá llamaron al hospital, por ejemplo Celso Bel que fue él quien se comunicó y permitió hacer los estudios y los aislamientos correspondientes, además no quiso volver a la ciudad para no generar ningún inconveniente, hay que felicitarlo”.

pizzas colon.jpg

Al respecto del caso del verdulero de nuestra ciudad que generó muchas controversias en su momento, opinó que “es un poco confuso el episodio”, pero dejó en claro que “no se puede iniciar ningún tipo de acción por la consulta médica de salud de una persona, hay que brindarle atención y cualquier tipo de denuncia es nula”. Agregó que “No hay denuncias de ningún tipo de ningún efector de salud, no judicializamos ni criminalizamos y estamos en contra de eso. Esto se resuelve desde la salud, no con esposas o cárceles.

Las tres patas de la lucha contra la pandemia

Gini Cambaceres explicó que hay 3 puntos para resaltar en el combate contra el coronavirus.

El primero es el control en el ingreso a la ciudad. Sostuvo que “es un tema sanitario, ni policial ni judicial, la gente tiene que declarar todo. Gracias a que supimos un caso y el de su familia, se pudo tomar las medidas adecuadas”.

control.jpeg

El segundo es la preparación del sistema sanitario. Afirmó que “se separaron las guardias de clínica y de pediatría de febriles y no febriles; hoy tenemos preparadas 25 camas de terapia ya listas con el respirador. Y además 19 camas listas esperando por respirador. “Por suerte están durmiendo la siesta los respiradores, ojalá siga así”, deseó.

Y el tercero es el autocuidado de la gente dentro de Gualeguaychú. “Los vecinos tienen que mantener la distancia, la higiene, los grupos tienen que ser estables, en las reuniones familiares tienen que repetirse los mismos diez, no empezar a mesclar grupos”, recomendó.

Advirtió que “notamos que los adolescentes se han relajado”, y les pidió que “por favor tengan paciencia”. Adelantó que están trabajando para que puedan volver a juntarse de una manera "segura y ordenada”.

mate individual

Además, resaltó que el mate tiene que ser individual. “En Colón el brote se generó por compartir el mate, y en una ciudad de Neuquén pasó algo similar”, aseguró.

Habilitación de los gimnasios

El especialista adelantó que si llega el decreto con la habilitación de provincia, para la semana que viene volverían a funcionar en Gualeguaychú.

Al respecto, mencionó el concepto de espacios “supercontagiadores”. Se trata de que “hay ciertos eventos concurridos en lugares cerrados, con sistema de ventilación cerrado como aire acondicionado o caloventor, donde no se cuida la distancia y se está junto por un período prolongado", definió Gini Cambaceres.

gimnasios.jpg

"Los gimnasios cumplen con eso, por lo que para poder trabajar van a tener que reducir su capacidad al 50% o menos, tener puertas y ventanas abiertas, tener turnos fijos y entre ellos períodos de 15 minutos para limpiar”, finalizó.