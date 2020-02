La sobretasa generó una diversidad de demandas hacia la política y el Estado

Luciano Peralta

Pasadas las 21.30, cuando se había reunido una buena cantidad de personas alrededor de la fuente de la plaza Urquiza, Federico Lemes tomó el micrófono y ofició de presentador. “Antes que nada quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político, ni siquiera resido en la ciudad, simplemente impulsé esto porque me parece que la sobretasa y el aumento es desmedido y confiscatorio”, expresó el joven organizador de la movilización.

“Hoy, cuando llegué a la plaza miré la fuente, que estaba tirando agua por fuera de donde tiene que caer, y me parece que es una representación exacta de lo que es el Estado hoy en día”, metaforizó el improvisado conductor y, al tiempo que arrancó los primeros aplausos, marcó el camino de lo que sería una declarada, y por momentos desordenada, crítica al Estado y a sus desmanejos.

La movilización por la aplicación de la Ordenanza 12.281, aprobada en diciembre de 2018, que castiga a aquellas propiedades mayores a 2 mil metros cuadrados, consideradas improductivas, con subas en la tasa municipal que van del 150 al 600 por ciento, contó con una importante cantidad de adherentes. Y, aunque estuvieron alejados del micrófono, también acompañaron la iniciativa los concejales de Juntos por el Cambio y varios de sus referentes más conocidos.

El segundo en hacer uso de la palabra fue Alejandro Watters, integrante de El Club de los Viernes, “una organización internacional, que hace poco está en Argentina y que hoy se expandió a Entre Ríos, y lucha por las libertades civiles de las personas; no somos un grupo partidario, para nada, no nos interesa estar a favor de ningún político. Si bien defendemos la libertad, cuando (José Luis) Espert, que puede ser que piense igual que nosotros, se postuló no lo apoyamos”, aclaró.

“¿Por qué no pensaron en recortar los 1700 empleados en planta permanente en vez de recortarnos a nosotros?”, propuso el joven. Y siguió: “cuando construyan estas casas, que supuestamente van a hacer, y el país salga de la crisis, Gualeguaychú va a quedar estancada porque no va a haber motor para la inversión”.

“Pagamos impuestos y no se ven reflejados, ¿quién va a al hospital y se siente cómodo? ¿Quién va a la escuela pública y se siente cómodo, que es un lugar seguro? ¿Quién va por la calle y siente que no es un baño de sangre la calle? Por eso estamos acá”, explicó Watters.

Gustavo Goncebat, un remisero de la ciudad, también dijo lo suyo. “No pertenezco a ningún partido político”, aclaró de entrada. “Estoy acá por tres problemas de robo”, contó y cuestionó el accionar de la Policía y la Justicia. “La propuesta mía es no pagar más impuestos y no votar más”, mocionó antes de cuestionar la política carcelaria, la participación del intendente Piaggio en la batucada del carnaval y defender el trabajo infantil. “Yo trabajé desde los 9 años”, argumentó.

Francisco Brun, otro integrante del Club de los Viernes, abonó el discurso impuesto. “Lo único que mueve a los políticos es el interés económico. En el Club de los Viernes estamos para formar a la gente en los principios, acá falta gente con principios, no hay político con principios, es todo robarle al individuo”, deslizó el chico de 20 años.

Sobre el final de las exposiciones, corredores inmobiliarios cuestionaron la sobretasa. “Una tasa es la contraprestación de un servicio, lo que acá hicieron es un impuesto encubierto”, denunció una de las expositoras. “Si el problema es la tierra, en años anteriores se han hecho monoblock, complejos de departamentos para darle a la gente. No por nada, pero no todos podemos empezar por el gran lote y la gran casa, todos empezamos de abajo”, cuestionó.

En esta línea los corredores criticaron la Ordenanza 12.281 por “inconstitucional”, como aseguró Sabrina Lonardi. “Queremos dejar en claro que los corredores públicos, agrimensores, maestros mayor de obra, ingenieros, hace más de un año que venimos presentando notas al Municipio diciéndole que esto iba a traer mayores problemas y que era un disparate. Por supuesto, nadie escuchó”, se quejó. Y, en este sentido, fue Javier Lonardi, otro titular de una inmobiliaria local, quien se puso a disposición del Intendente para asesorarlo, al tiempo que le pidió suspender la normativa.

Por último, entre otros discursos –que hablaron de las calles, la inseguridad, la droga y hasta de un proyecto de dragado del río– y antes de cantar el himno nacional de cara al Municipio, Ariel Heidenrreich reflexionó: “El Congreso de la Nación ha sancionado la emergencia alimentaria y nuestro Intendente se gasta millones de pesos en la Fiesta del Pescado y el Vino”. Tras los aplausos, llamaron a movilizarse al Club Hípico, donde la tarde de este jueves sesionará el Concejo Deliberante, y allí expresar su descontento con la ordenanza en cuestión.