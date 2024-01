"La sociedad de la nieve", el film de Juan Antonio Bayona, entró en competencia como "Mejor película extranjera" para la próxima edición de los Oscar. Así lo anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este martes.



La película, que narra la odisea que vivieron los rugbiers uruguayos en la tragedia de los Andes en 1972, comparte terna con: "Io capitano" (Italia), "Perfect days" (Japón), "The teachers' lounge" (Alemania) y "The zone of interest" (Reino Unido).



"Estamos muy agradecidos a la Academia de Hollywood por haber reconocido hoy a La sociedad de la nieve con dos maravillosas nominaciones. Estamos felices de poder contar esta historia que, a través del poder del cine, pretende mostrar cómo, en los peores momentos, podemos dar lo mejor de nosotros mismos", escribió el director del film en Twitter tras el reconocimiento de la Academia.

"Comparto la nominación a la Mejor Película Internacional con toda la industria cinematográfica española, con nuestro equipo uruguayo, argentino y chileno y con todo el engranaje humano que hay detrás de la sociedad de la nieve. Como la odisea de los Andes, ha sido un esfuerzo colectivo. Comparto la alegría con todos ellos. ¡Vamo' arriba!", agregó.



(Fuente: Filo.news)