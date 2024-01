Camila Mateo

Se trata de una de las producciones más caras de habla hispana realizada por uno de los servicios de streaming más importantes del mundo: la película “La Sociedad de la Nieve” vuelve a representar los hechos que tuvieron lugar en la Cordillera de los Andes en octubre de 1972, luego de que un avión se estrellara en medio de las montañas y que 16 personas lograran sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos, sin recursos ni experiencia. Por lo tanto, no es la historia de una tragedia, sino también de una supervivencia.

Emanuel Parga es gualeguaychuense, es actor y forma parte del esperado film que ya cosecha varios premios internacionales.

El actor se fue a estudiar a Buenos Aires luego de terminar la secundaria y se inscribió en la Universidad Nacional de Arte (UNA). Sin embargo, no culminó la carrera porque sentía que quería introducirse ya en el oficio que había elegido.

“Tengo una particularidad que es mi curiosidad, y lo que hacía en la universidad me quedaba chico, no terminé de estudiar porque me puse a trabajar. Yo ya quería hacer el oficio, empecé a trabajar muy joven. A los 20 años ya hacía publicidades y teatro, que es la forma en la que más gente del cine te puede ver, y ya venía haciendo casting de películas”, relató Parga a Ahora ElDía.

Esta incansable compulsión de movimiento y de querer hacerse a sí mismo como profesional, lo llevaron a audicionar para una película de la directora entrerriana Celina Murga, “El aroma del pasto recién cortado”, una producción en la que participaron Joaquín Furriel y la premiada actriz mexicana Marina de Tavira y que fue producida por Martín Scorsese. Emanuel quedó en este film y de hecho cumplió un rol bastante protagónico.

Foto gentileza Emanuel Parga

Luego de esta audición, a la responsable de casting María Laura Berch le quedó “fresco” el recuerdo de la performance del gualeguaychuense. Es por esto que cuando se presentó el proyecto para hacer “La Sociedad de la Nieve” no dudó en comunicarse con él y pedirle que se pruebe para personificar a uno de los personajes del largometraje.

“Yo mandé algo grabado por mi porque era plena pandemia, fue un casting virtual. Les gustó, entonces después hice una segunda instancia y luego me entreviste con el director Juan Antonio Bayona”, contó el actor.

Tras otra etapa de selección más, Emanuel viajó a Uruguay para filmar en vivo y ver si quedaba en el proyecto o no. “Hicimos 7 días de cuarentena, y después empezamos con esas últimas pruebas en vivo con el director y filmadas con los sobrevivientes. Después pasaron 2 meses y nos comenzaron a avisar a los que habíamos quedado. Y era un delirio total, porque era gigante la producción. Yo de hecho no conocía Europa, y tampoco tenía la intención de ir por placer. Siempre había dicho que iba a conocer el viejo continente, pero por trabajo. Y al final terminó pasando”.

Darle vida a una persona que ya no está

La filmación de “La Sociedad de la Nieve” se hizo en España, debido a que había un lugar con características similares a las de la Cordillera de los Andes y en la que era posible llevar a cabo el rodaje, ya que el clima y la amenaza de avalanchas en el lugar de origen de los hechos imposibilitaban realizarlo allí.

“Hicimos ensayos en Barcelona durante dos meses, fue increíble, porque hay mucho trabajo ganado, y en el set se hace todo más fácil. Ensayamos en un plató gigante donde había una maqueta de madera del avión que iba a ser similar al que iba a estar en la película”, recordó Emanuel.

En total, filmaron en tres diferentes sets y los actores tuvieron un entrenamiento especial para poder grabar. Incluso, fueron supervisados por nutricionistas en el proceso de ganar y perder peso de acuerdo a lo que las escenas y momentos de la película requerían.

Al gualeguaychuense le tocó recrear a Carlos Roque, que “es un personaje que era parte de la tripulación de la fuerza área. Era mecánico de aviones, tenía 25 años y un hijo. Él iba en ese vuelo un poco de casualidad suplantando a un compañero que tenía el cumpleaños de su hija”, informó el artista.

Emanuel Parga como Carlos Roque

Carlos fue el único de la tripulación que subsistió y pasó 15 días con los sobrevivientes hasta que una avalancha provocó su muerte. Para poder darle vida a este personaje, Emanuel tuvo que ver las entrevistas de más de dos horas que la producción le hizo a quienes pudieron salir con vida de la tragedia e incluso, en el proceso de personificación, estuvo en contacto con el hijo de Roque.

“Con el hijo de Carlos tenemos un vínculo muy cercano, parece que somos familia. Él me dice que le estoy poniendo cara y cuerpo a su padre, porque la ausencia física lo ha hecho tener en mí una parte de él. Fue a ver por segunda vez la película y me dijo que la quiere ver muchas veces más porque siente que está al lado de su papá”, expresó Parga emocionado.

Además, el actor mencionó que al personaje de Carlos Roque lo habían dejado mal parado en otras producciones. “Lo habían representado como un loco, y eso no estaba demostrado. No era así, todos los sobrevivientes dieron cuenta de esto, y dijeron que era súper proactivo y que estaba medio relegado, pero que nunca se volvió loco por el accidente”, contó Emanuel.

A diferencia de películas previas, el actor señaló que “La Sociedad de la Nieve” intenta darle voz también a aquellos que no sobrevivieron y esto ha sido muy sanador para los familiares.

“Hubo algo que me dejó muy tranquilo con él y los familiares de todos, porque hubo un sentimiento de cierre, pudieron sanar un dolor, hubo mucho perdón de parte de los familiares de aquellos que fueron comidos por sobrevivientes. Es tan real, que decís fue esto y tomas real dimensión de los que vivieron, y esto transciende la mera película”.

El milagro de los Andes

El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el Fairchild FH-227D, un vuelo chárter que el día anterior había partido de Montevideo (Uruguay) a Santiago (Chile), se estrelló en la Cordillera de los Andes.

La aeronave transportaba a 5 tripulantes y 40 pasajeros, incluidos 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club, junto con algunos familiares, simpatizantes y amigos. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron inmediatamente. Durante la primera noche, fallecieron cuatro personas debido al frío y sus graves heridas. En las semanas posteriores, murieron doce más, entre ellos ocho por una avalancha, incluido Carlos Roque, el personaje de Parga.

Los dieciséis supervivientes sufrieron penurias extremas que los llevaron a recurrir a la antropofagia.​ Cuando el clima mejoró con la proximidad del verano, el 12 de diciembre Nando Parrado y Roberto Canessa escalaron sin equipo un pico montañoso de 4650 metros y caminaron hacia Chile, donde se encontraron con el arriero Sergio Catalán,​ que posibilitó su rescate el 21 de diciembre. El 23 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, se rescató al último de los dieciséis supervivientes que habían quedado en el fuselaje.​