A una semana de la Asamblea Eleccionaria de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la conducción del Distrito 7 (Entre Ríos) dio a conocer su Informe de Gestión sobre el período comprendido entre junio de 2021 y agosto de 2026. El documento sintetiza una etapa de consolidación institucional fundamentada en la representación gremial, la legitimidad electoral, la formación de equipos de trabajo, la producción de datos económicos y la capacidad de articular proyectos con diversos sectores provinciales.

Bajo la conducción de Juan Diego Etchevehere —acompañado en una primera etapa por Beltrán Benedit y luego por Mariano Berisso—, la representación entrerriana de la entidad afrontó un contexto complejo para el sector agropecuario. Entre las principales dificultades enumeradas se encuentran las restricciones a las exportaciones, la presión tributaria, el desdoblamiento cambiario, las sequías extremas, los incendios forestales y emergencias sanitarias como el avance de la garrapata.

Una agenda de desarrollo provincial

En respuesta a la coyuntura, la gestión provincial enfocó su labor hacia una incidencia técnica y propositiva. Un hito destacado de este proceso tuvo lugar entre 2023 y 2024, cuando la entidad convocó a más de cien instituciones del agro, la industria, el comercio, la educación y colegios profesionales para formular una agenda de desarrollo provincial presentada ante precandidatos y autoridades electas.

Asimismo, el balance institucional resalta la incorporación de jóvenes ateneístas, mujeres delegadas y dirigentes de los 17 departamentos de Entre Ríos, consolidando una red con presencia territorial, autonomía y vocación de diálogo.



"Creemos en una representación respaldada por el territorio, los datos y la unidad. Entre Ríos demostró que el sector agropecuario puede ser un motor de debate institucional y propuesta para toda la comunidad. La agenda futura sigue siendo exigente en materia de retenciones, caminos y sanidad, pero encaramos los próximos desafíos con un distrito fortalecido y preparado", expresaron desde la conducción provincial.

Desde la entidad invitan a leer el Informa de Gestión SRA Distrito 7 - Entre Ríos 2021-2026: