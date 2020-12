En ese sentido, el vicepresidente a cargo, Sergio Dalcol, señaló que “2019 fue un año normal, siempre en el marco de la normalidad argentina. La Asamblea estuvo orientada a ese período, pero debió postergarse por la pandemia. E independientemente de que se pusiera en consideración esos hechos y no los de este año, resulta necesario expresarnos respecto de este 2020 que va llegando a su fin y merece un balance. Ha sido un año inédito, pero hemos sabido encarar esta coyuntura con la responsabilidad que ameritaba. El campo no sólo estuvo a la altura, fue y sigue siendo un actor preponderante en esta pandemia”, destacó, a la vez que aseguró que el sector agropecuario ha demostrado ser resiliente. Este tiempo ha dado muestras de lo que significa el campo en Argentina”.

Dalcol recordó que “durante 2019 la presidencia estuvo a cargo de José Colombatto, quien dejó su lugar en diciembre luego de ser elegido por las rurales entrerrianas para dirigir FARER. Por ello, este recorrido ha sido posible gracias a un equipo, a una Comisión Directiva que ha mantenido objetivos e ideas comunes. Esta continuidad también habla de que los intereses de la entidad están por encima de los nombres propios”, reflexionó, a la vez que destacó “que José (Colombatto) sea el presidente de todas las rurales de la provincia nos llena de satisfacción y es un reconocimiento a la actividad gremial de nuestra rural”.

En tanto, la secretaria de la entidad, Luisa Castiglione, recalcó el compromiso social de la entidad, cuestión que se profundizó durante 2020: “la SRG dispuso que un porcentaje de lo recaudado por la entidad gremial en concepto de alquiler de sus instalaciones de Urquiza al oeste sea destinado a ayuda social. Así, se realizaron aportes de productos sanitizantes y de desinfección al Hospital Centenario y al Centro de Salud “Juan Baggio”; en tanto se acercó ayuda alimentaria a las “Madres Cuidadoras” de la zona oeste; a Guardería Nazareth, ubicada en el norte de la ciudad; al Club Sarmiento; a la Iglesia “Vida en Jesús a las Naciones” con sede en el barrio Zabalet; entre otras acciones”, repasó.

Castiglione remarcó que “en más de un siglo la institución ha enfrentado situaciones muy disímiles y este año encaramos una de las más extremas y la historia nos exigía estar a la altura de las circunstancias. Gracias al compromiso de directivos y socios, pudimos dar una mano y aportar nuestro granito de arena a esa comunidad de la que formamos parte”.

En tanto, Dalcol informó que “este año atípico nos permitió trabajar en la mejora de las instalaciones de Urquiza al oeste. Adquirimos maquinaria y equipamiento, entre algunas de las acciones que llevamos adelante para ofrecer mejores servicios. Tengamos en cuenta que este año no pudimos desarrollar la Expo Rural, pero se llevaron adelante con normalidad -protocolo sanitario mediante- los remates ganaderos. Ello fue posible gracias a gestiones de nuestra entidad madre provincial que es FARER y que conduce José Colombatto”, puntualizó.

“Todos los años la Expo Rural nos conecta de manera particular con toda la comunidad. Es un evento que queremos porque nos funde en un abrazo simbólico con todos y este año no pudimos desarrollarlo. No obstante, llevamos adelante con éxito la 127° Exposición de Ganadería y los respectivos remates de reproductores”, resaltó.

Por último, el titular de la entidad gremial señaló que “esta gestión tendrá aciertos y errores, pero ha intentado desde su inicio que la SRG sea una institución de diálogo, consensos y puertas abiertas, con la inclaudicable defensa de los derechos del asociado y con una marcada presencia comunitaria. Y si bien todo es mejorable, entendemos que hemos llevado adelante esos preceptos. Pero algo es imprescindible: necesitamos que el productor nos acompañe. Para ser cada día más la entidad gremial que el sector necesita, resulta imperioso que cada vez tengamos más socios. Por eso invito a los productores a que se sumen para tener una rural más fuerte y preponderante”, finalizó.