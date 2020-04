Al otro día, desde el espacio cultural –uno de los pocos que ha logrado sobrevivir a las crisis de los últimos años– se publicó un comunicado mediante el cual celebraron el acompañamiento del Estado en este difícil momento, aunque pusieron a disposición de la Municipalidad el dinero, ya que “sabemos de sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad”.

ElDía dialogó con parte del equipo de La Solapa para conocer de primera mano la situación. “Este es el cuarto año que logramos celebrar convenios de trabajo con el Estado municipal. El formato de subsidio es una de las maneras que tiene la Municipalidad de erogar dinero, eso no significa que no tenga una contraprestación que, naturalmente, no va a ser expresada en un decreto. Lamentablemente siempre hemos cobrado nuestro trabajo en formato de subsidio y esa es una característica más de la precariedad del sector cultural y de las herramientas administrativas del Municipio”, contaron.

“Venimos realizando para el Municipio diversos talleres, asesorías, producciones y actividades relacionadas al arte, de esa manera es que generamos ese ingreso. Este año, las conversaciones con los nuevos funcionarios empezaron en diciembre, y hemos ido desarrollando un esquema de trabajo más que interesante para este 2020. Pero en el medio de todo esto surgió la pandemia, lo que obligó a interrumpir todas las actividades, tanto del Estado como las del espacio cultural. Sin embargo y por cuestiones administrativas terminó haciéndose efectivo el decreto, no el pago, es importante que quede claro que no cobramos nada”, remarcaron.

En este sentido, agregaron: “Nosotros nos enteramos del decreto por medio de las redes sociales. De hecho, creíamos que ese dinero no lo íbamos a recibir, al menos hasta poder comenzar con las actividades”. Aunque aclararon: “Para nosotros fue una sorpresa y una alegría saber que, de alguna manera, para este Estado municipal y en esta coyuntura, nuestro desarrollo como espacio sí es importante”.

Actualmente, La Solapa cuenta con un equipo de 11 trabajadores, de los cuales seis dependen íntegramente de lo que genere el espacio ubicado en Alem y Bolivar. En este sentido, indicaron que “si bien este importe no nos alcanza para pagar la factura de luz, siempre suma en una situación tan crítica como la actual”.

“Para nosotros, al igual que para el 99% de los trabajadores de la cultura, la situación es muy crítica. Y si bien se ha dicho que no nos pueden desalojar, y afortunadamente la relación con los propietarios y la inmobiliaria es buenísima, en este tiempo no hemos hecho otra cosa que acumular deudas, a costas de generar un mínimo de salario para los trabajadores que dependen íntegramente de La Solapa”, aseguraron quienes, actualmente, venden comida por delivery para generar ingresos.

“Somos conscientes que hay sectores que la están pasando muy mal. Es por esto que, en asamblea, decidimos dar marcha atrás con la implementación de ese decreto y poner ese dinero a disposición del Municipio, para el uso que crea conveniente. Sabiendo que cuando se pueda reanudar las actividades el compromiso de ambas partes sigue intacto”, aseguraron.

“Nosotros creemos firmemente que la construcción es con el Estado. Sabemos que este tipo de espacios, que fundamentalmente incentivan la crítica, necesitan pensarse dentro de un Estado que los entienda importantes. Es por esto que siempre y de distintos lugares nos hemos acercado al Estado municipal, provincial y nacional, con la intención de hacer saber nuestras ganas de trabajar y de formar parte activa de las transformaciones que puedan darse en torno a la cultura”, agregaron.

Por último, contaron: “Nunca nos quedamos quietos. Trabajar con el Estado es complejo y es muy desafiante. Quien no lo plantea desde la convicción probablemente desista en el camino”. Y, sobre las críticas por el subsidio, se expresaron “conscientes de que hay una especulación política”, ya que “es evidente que esto es utilizado por algunos sectores para generar algún tipo de turbulencia en la gestión municipal”.

“Pero nosotros tenemos bien claro nuestro norte y el rol que el Estado debe tener en la cultura. Y si bien es una gran alegría enterarnos de este decreto, también es nuestra convicción ponerlo a disposición de las autoridades, que son quienes están lidiando con la crisis en los sectores más empobrecidos. El resto, no nos importa demasiado”, concluyeron desde el espacio cultural.