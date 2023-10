“Cine Rex, bajo el agua” es un proyecto documental que retratará la “la existencia del cine como un lugar de encuentro”, informa su autora y explica, para quienes no conocen la historia de Federación, que “la ciudad fue demolida y trasladada para construir la represa de Salto Grande, y en ese traslado y reconstrucción, el único espacio que no se volvió a construir fue el cine. La idea es revivirlo desde la memoria de los federaenses, y del archivo que hay sobre eso”.

A pesar de haber nacido y crecido en una ciudad sin cine, Paula decidió que quería dedicarse a la realización audiovisual, aunque no fue su primera opción. Según cuenta, a los 17 años se mudó a Buenos Aires para estudiar otra carrera, pero terminó descubriendo el séptimo arte.

“Yo siempre había sido muy fan de las películas, con mis amigas cuando éramos adolescentes íbamos a alquilar una película por semana al videoclub, después con las plataformas e internet era muy fanática, pero nunca lo tome como una opción de que podía hacer esto”, confiesa la documentalista.

Sin embargo, en la actualidad trabaja en la industria como directora de arte, y su motivación por contar la historia de “Cine Rex, bajo el agua” surgió de su propia historia, la inspiración que le proporcionaron los mismo federaenses y de su abuela, quien trabajó en el buffet del cine.

Sobre por qué no se volvió a reconstruir el lugar, Paula baraja algunas hipótesis: “Cuando trasladaron la ciudad, todavía quedan dudas de por qué no se reconstruyó, pero fue en el contexto de la dictadura militar, no es una sorpresa que lo primero que hayan sacado de los planes de reconstrucción de la ciudad sea un espacio que era de encuentro. Por otra parte, hubo intentos de reabrirlo en diferentes espacios, pero a las personas le habían quitado su casa, no tenían árboles, era una situación difícil y triste, entonces en ese contexto el cine perdió su magia y fracasó el intento de reabrirlo”.

En tanto, a través de su película documental, la federaense espera generar inquietud en su comunidad y de hecho comenta que está próximo a abrir un auditorio que hará las veces de teatro y de sala de cine. “La idea también es retratar esa apertura y la gente grande volviendo a habitar ese espacio, y a los niños y adolescentes que nunca fuero a uno, ver cómo va a ser esa reacción”.

“Es muy loco pensar que hay lugares que no cuentan con este espacio. Además, cuando empecé a investigar las radios de Federación me ayudaron mucho y fue emocionante escuchar historias de parejas que se conocieron en el cine y que están hace 50 años casados, relatos de amigos que no se perdían ni una matiné los domingos. Genera algo muy lindo en el contacto con otras personas, y hoy en día estamos viviendo en un mundo tan individual que el compartir películas se perdió, así que me parece muy interesante ver que genera este espacio que se va a abrir en la comunidad”, reflexiona la autora del proyecto.

Lo que quedó del cine

Entre las cosas sorprendentes con las que se encontró Paula en su investigación, están algunos objetos que pertenecieron a la sala, como dos proyectores, material fílmico en rollos de algunas películas que se pasaban, y descubrió que las butacas que pertenecían al primer dueño del cine están en la actualidad en una iglesia.

Durante el verano planea acudir a su ciudad para filmar con mayor calidad y grabar el testimonio de su abuela, de los primeros dueños y de los federaenses que están muy contentos de que se esté contando esta historia.

Finalmente, uno de los a sueños que tiene Paula es el de poder exhibir su documental en el Festival de Cine de Entre Ríos (FICER), a través del cual ganó este año un financiamiento para desarrollar este proyecto. Y por supuesto, en diferentes salas del país.