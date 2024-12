El arquero aseguró que dejará la actividad en caso de ganar el Mundial de 2026. "¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas?", preguntó antes de lanzar la bomba.

Emiliano Martínez aseguró que colgará los guantes en caso de ganar el Mundial de 2026. “Me retiro, te lo prometo”, afirmó en un contenido publicado hoy por AFA Estudio en conmemoración al segundo aniversario de la obtención de la Selección Argentina en Qatar 2022.

El arquero de Aston Villa participó junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez de una charla futbolera en la que recordaron diferentes momentos de aquel histórico hito. El momento más sorprendente fue cuando el guardamenta lanzó el anuncio casi como una promesa.

“¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas?”, preguntó Dibu Martínez antes de confirmar que se dejará la actividad en caso de lograrlo. Además, agregó: “Voy a tener 33 años, un pendejo (risas). Si empecé a jugar a los 30… (en alusión al protagonismo que tomó)”.

Nuevas revelaciones de Dibu Martínez sobre la famosa atajada

Con el partido 3-3 ante Francia, en aquella recordada final del Mundial de Qatar 2022, el arquero de la Selección Argentina le sacó un gol casi hecho a Randal Kolo Muani. Si bien se han conocido muchas historias del propio protagonista relacionadas a esta acción, hubo novedosos detalles que brindó el guardameta.

“Te juro que atajé muchas mejores pelotas que esa”, les expresó a sus compañeros allí presentes sobre el aspecto técnico de esa jugada. Sin embargo, y al reconocer la importancia que tuvo la salvada al tratarse de una definición de Copa del Mundo, añadió: “En esta cerré los ojos y dije `por favor reventame la cara`”.

Sobre cómo vivió ese momento, Dibu fue contundente. “Desconfiar de la defensa me dejó estar listo. Cuando se lo come a Ota (por Nicolás Otamendi), me puse de frente y en diagonal a él. La pelota estaba picando y por eso levanté los brazos, porque lo normal es que los ponga abajo. Un orto…”, cerró entre risas.