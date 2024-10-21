Susana Giménez llevó el festejo por el Día de la Madre a otro nivel durante su última emisión. La rubia invitó a las mamás de algunos de los jugadores de la Selección Argentina para una emotiva entrevista sobre el rol que tuvieron en la vida de sus hijos. Valeria Lynch fue la cantante invitada para musicalizar la noche.

Al inicio de su programa, Susana recibió una sorpresa de parte de su producción, un emotivo saludo de su hija Mercedes Sarrabayrouse. Mientras la conductora no ocultaba su asombro, en la pantalla se veían imágenes de ambas a través del tiempo, con el tema “Juntos a la par” de Pappo como música de fondo.

“No me hagan esto”, alcanzó a decir, pero fue interrumpida por la voz de su hija.

A continuación, Mercedes le dedicó unas tiernas palabras: “Hola, má. Bueno, quiero decirte que sos mi mejor amiga. Sos mi madre. Sos mi padre. Sos mi hermana. Sos todo para mí. Estoy orgullosa de vos porque sos la persona más honesta, trabajadora, divertida y graciosa. Con vos la paso bárbaro y me río mucho. Para mí sos la madre perfecta”.

Susana se emocionó con las fotos que se mostraban en pantalla y destacó una donde están las cuatro generaciones de su familia, incluida su madre.

“Gracias, Mechita de mi corazón. Gracias mi amor por estar siempre en mi vida. Para bien o para mal. A veces nos peleamos un poco. Mecha siempre dice: ‘Habría que filmar esto para que te vieran a vos’”, le agradeció.



Una sorpresa para Susana en el día de la madre 🎬🥹



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Esa no fue la única sorpresa que recibió la diva, y es que durante su entrevista con las madres de los campeones del mundo, le obsequiaron una camiseta de la Selección firmada por los jugadores. Susana no contuvo la emoción y luego de agradecerles por el regalo, se puso a cantar “Argentina, Argentina”.



La camiseta de la Selección Argentina para Susana firmada por los CAMPEONES DEL MUNDO 🤩 🇦🇷



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Fuente: Noticias Argentinas